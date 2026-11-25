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شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد ممثلة الدكتور نواف سلام، في المؤتمر السنوي الثاني للمنصة النسوية في "من المطالب إلى الالتزامات: تعزيز العدالة والحماية للنساء والفتيات"، وقالت: "أود، منذ البداية، أن أنقل إليكن التزاما عمليا من دولة الرئيس، ينسجم مع ما تعهدنا به في بياننا الوزاري: أن تعمل رئاسة ، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ، على تحديد إجراءات تنفيذية ملموسة تلتزم بها الوزارات المعنية، كل ضمن صلاحياتها، لترجمة أولويات الاستراتيجية الوطنية للمرأة إلى خطوات عملية، مع متابعة دورية لما يتحقق منها، فنحن لا نحتاج إلى المزيد من الاستراتيجيات بقدر ما نحتاج إلى ضمان تنفيذ ما أقريناه بالفعل. وهذا هو المعنى الحقيقي للانتقال من المطالب إلى الالتزام".أضافت: "للبنان تاريخ طويل من النضال النسوي، ساهمت خلاله أجيال من بناء هذا الوطن وانتزاع الحقوق، وكثيرات منهن موجودات اليوم بيننا. ومع ذلك، وبعد أكثر من سبعين عاما على حصول المرأة اللبنانية على حقوقها السياسية، لا نزال نناقش حقوقا أساسية كان ينبغي أن تكون محسومة منذ زمن. وهنا تحديدا تقع مسؤوليتنا كدولة. ولهذا، أود أن أتوقف عند ثلاث مسؤوليات مترابطة: تحقيق المساواة أمام القانون، وتكريسها في حياة الناس، وتحويل التزاماتنا إلى نتائج يمكن مساءلتنا عنها".وتابعت: "أولا: المساواة أمام القانون. واسمحوا لي أن أبدأ بمفارقة أعيشها شخصيا. أنا اليوم هنا ممثلة رئيس حكومة لبنان، وأشارك من موقعي الوزاري في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل هذا البلد. لكن القانون اللبناني لا يسمح لي، بصفتي أما لبنانية، بأن أمنح ابنتي مريم جنسية وطني. فكيف يمكن أن تكون المرأة شريكة في حكم بلدها، ولا تكون شريكة كاملة في نقل الانتماء إليه؟".وقالت: "ما أريده لابنتي هو ما أريده لكل أبناء وبنات الأمهات اللبنانيات: المساواة أمام القانون، من دون تمييز. وقد شكل استقبال دولة الرئيس نواف سلام، قبل أيام، وفدا من حملة "جنسيتي كرامتي" مناسبة لتجديد النقاش حول هذا الحق، الذي طالما دافعت عنه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية والجمعيات المدنية".وتابعت: "لا يجوز أن تسلب طفلة طفولتها لتدخل عالم الزواج، أو أن تختلف حمايتها باختلاف طائفتها. ولهذا، ندعم إقرار قانون يحدد سن الزواج بثمانية عشر عاما، دون استثناءات، إلى جانب معالجة التمييز في قوانين الأحوال الشخصية، والانفتاح على نقاش جدي حول قانون مدني، ومراجعة تحفظات لبنان على اتفاقية على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. فالعنف ضد النساء والأطفال لم يعد محصورا أو مكان العمل، بل امتد إلى الفضاء الرقمي، بأشكال جديدة من الابتزاز والتهديد وانتهاك الخصوصية. ومن هنا، نؤكد أهمية إقرار تشريع متخصص للحماية من العنف الرقمي".وقالت: "ثانيا: المساواة في الواقع، لا في النصوص وحدها. حتى عندما تكون القوانين عادلة، تبقى المساواة بعيدة المنال إذا استمرت الممارسات الاجتماعية والمؤسساتية في تكريس التمييز. فالمرأة اللبنانية أثبتت كفاءتها في مختلف المجالات، لكن حضورها في مواقع القرار لا يزال بعيدا عن حجم مساهمتها. ففي بعض الأحزاب، تصل نسبة النساء بين المنتسبين إلى 58%، فيما لا تتجاوز نسبتهن 5% في المواقع القيادية، ولا يشكلن سوى 15% من المرشحين على اللوائح . فلماذا نواصل مطالبة النساء بإثبات قدراتهن، فيما لا نمنحهن الفرص المتساوية لممارستها؟. من هنا يأتي دعم دولة الرئيس نواف سلام لاعتماد كوتا لا تقل عن 30% للنساء اللوائح الانتخابية".أضافت: "في وزارة الشؤون الاجتماعية، تشكل النساء أكثر من 80% من العاملين، وهن العمود الفقري لخدماتنا. وأقول اليوم بكل فخر إن من أولى الخطوات التي اتخذتها منذ تولي مسؤولياتي كانت البحث عن الكفاءات النسائية في الفئتين الثانية والثالثة، والعمل على ترقيتهن إلى مواقع قيادية. والمفارقة الأكبر تظهر في التعليم وسوق العمل. عام ٢٠٢١، شكلت النساء ٧٠٪ من إجمالي الطلاب المسجلين اللبنانية بكل فروعها. لكن في عام 2023، لم تتجاوز مشاركة النساء في القوى العاملة 22%، مقابل 67% للرجال بحسب البنك الدولي".وتابعت: "كيف نفسر أن تتقدم النساء في التعليم، ثم يتراجعن إلى هذا الحد في سوق العمل؟ يعود جزء أساسي من هذه الفجوة إلى أعباء الرعاية الأسرية التي تتحملها النساء. ولهذا، لا يمكن تحقيق تمكينهن الاقتصادي من دون الاستثمار في اقتصاد الرعاية، وتطوير الخدمات الداعمة للأسر، والاستفادة من تعديلات قانون العمل لعام 2025 المتعلقة بالعمل المرن. وهذا ما نعمل على دعمه في وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال برامج الإدماج الاقتصادي وفرص العمل".وقالت: "ثالثا: من الالتزامات إلى التنفيذ والمساءلة. وهنا أعود إلى عنوان مؤتمرنا اليوم. إن الحركة النسوية اللبنانية لم تقصر في تحديد المطالب. وقد آن الأوان أن ننتقل من سؤال المجتمع المدني عما يطالب به، إلى سؤال الدولة عما أنجزته، وما الذي ستفعله بعد ذلك. لدينا اليوم الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2022–2030، التي وضعتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والمطلوب ترجمتها إلى إجراءات حكومية ونتائج ملموسة".أضافت: "يشكل إطلاق المنصة الوطنية حول العنف ضد النساء والفتيات، في العاشر من كانون الأول المقبل، بالتعاون مع صندوق للسكان، خطوة مهمة لجمع البيانات وتوفير المعلومات عن خدمات الحماية، بما يدعم وضع سياسات تستجيب لاحتياجات النساء والفتيات. لكن مسؤوليتنا لا تنتهي بإطلاق الاستراتيجيات والمنصات، بل تبدأ بمتابعة تنفيذها. وأتوجه بتحية خاصة إلى المنصة النسوية والجمعيات والناشطات اللواتي واصلن هذا النضال على مدى سنوات والى هيئة الأمم المتحدة للمرأةUNWOMEN ".وختمت: "في هذا اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أؤكد من على هذا المنبر أننا سنعمل كي تعيش كل طفلة طفولتها بعيدا عن الزواج المبكر، وكي تتمتع كل أم لبنانية بحقها في منح جنسيتها لأطفالها. وسنعمل من أجل فرص عادلة للنساء، بمن فيهن النساء ذوات الإعاقة، وحماية فعلية من العنف والتمييز. وعندما نلتقي مجددا، نريد أن نحاسب على ما أنجزناه، لا أن نصفق لما وعدنا به".