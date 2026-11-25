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نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتي تقريراً جديداً كشف فيه أن وزارة الخزانة الأميركية تستعد لإصدار حزم جديدة من قد تطال نواباً وسياسيين ورجال أعمال لبنانيين مرتبطين بـ" " أو متحالفين معه، على خلفية شبهات بتمويل أنشطته العسكرية.ونقل الموقع عن مصادر دبلوماسية لبنانية قولها إن تكثف، بالتعاون مع أجهزة استخبارات دول أخرى، جهودها لتعقب الشبكات المالية المرتبطة بالحزب داخل وخارجه، بما يشمل شركات يُشتبه في استخدامها لتحويل الأموال إلى كيانات مرتبطة بفيلق ، وتمتد أنشطتها إلى غرب أفريقيا وآسيا وأوروبا.وبحسب التقرير، تراجع الخزانة الأميركية معلومات بشأن أدوار نواب في كتلة "الوفاء للمقاومة" ورجال أعمال، يُشتبه في تقديمهم دعماً مالياً للحزب عبر شركاتهم ومؤسساتهم التجارية.وأشار مصدر إلى أن الضغوط على الشبكات المالية وإغلاق عدد من قنوات التمويل دفعا الحزب، وفق المعلومات المتداولة، إلى توسيع أدوار شخصيات سياسية ونيابية واقتصادية في توفير الدعم المالي له.وأضاف المصدر أن واشنطن تعمل على استكمال ملفات هذه الشخصيات تمهيداً لاحتمال إدراجها على قوائم العقوبات، وتزويد السلطات بالمعلومات ذات الصلة، مشيراً أيضاً إلى شبهات يجري التحقق منها بشأن ارتباط شخصيات نيابية وسياسية بملف شحنة ضهر البيدر.، قال الخبير المتخصص في المخاطر المصرفية محمد فحيلي إن فاعلية العقوبات الأميركية تتوقف على أهمية القنوات المالية المستهدفة وقدرة الحزب على إيجاد بدائل عنها.وأوضح أن تجميد الأصول وتقييد المعاملات المالية قد يؤديان إلى تعطيل التسويات بالدولار، مشيراً إلى أن توسع الاقتصاد النقدي في لبنان والاعتماد المتزايد على شركات تحويل الأموال يشكلان تحدياً أمام جهود مكافحة الجرائم المالية.وفي ظل استمرار الضغوط الأميركية على الشبكات المالية المرتبطة بـ"حزب الله"، يبقى نطاق العقوبات المحتملة وتداعياتها على المشهدين السياسي والاقتصادي في لبنان رهن القرارات التي قد تتخذها واشنطن خلال المرحلة المقبلة، ومدى قدرة الحزب على التكيف مع القيود المالية المتزايدة.