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انتخبت نقابة مربي المواشي في البقاع محمد خير ابو عثمان رئيسا لها، اثر الانتخابات جرت اليوم في فندق "ديلورا" - شتورا باشراف في خضر الرفاعي وحضور جميع اعضاء المجلس التنفيدي للنقابة الذين فازوا بالتزكية، بحسب بيان للنقابة.وشارك في العملية امين سر الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين محمد الفرو .تم توزيع المهام على الشكل التالي:1- محمد خير ابو عثمان – رئيساً.2- علي شعلان – نائباً للرئيس.3- إلياس جرجس – أميناً للسر.4- ميسر الميس – مساعد أمين سر.5- الترشيشي – أميناً للصندوق.6- المهندس سعيد أبو عرابي – مسؤول الإعلام.7- حنا عزيز دعيس – مسؤول العلاقات العامة.8- محمد حسين كرام الدين – مسؤول العمل التجاري.9- محمد عبد الحميد عبلية– مفتشاً.10- محمد العفي– مسؤول الثقافة والإرشاد.11- سيروب سقايان – محاسب.12- ربيع محمد الفرو – مستشار".والقى رئيس النقابة الجديد كلمة بعد انتخابه أكد فيها "أولوية متابعة مطالب مربي الماشية والأبقار"، مشدداً على أنه "لن يكون هناك أي تهاون في ظل العشوائية وحملات الافتراء التي تطال هذا القطاع". وأوضح أن "النقابة ستعمل على الحد من استيراد اللحوم المجمدة، والأهم من ذلك هو التنسيق مع الجهات المعنية لإلزام الملاحم ومتاجر السوبر ماركت بوضع لافتات توضح أن هذه اللحوم "مجمدة"، للحد من عمليات الغش التجاري المتمثلة ببيعها للمستهلكين على أنها لحوم طازجة".