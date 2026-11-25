نشر معهد "ألما" للدراسات الأمنية والاستراتيجية تقريراً جديداً تناول تفاصيل حظر السلطات الألمانية أنشطة أربع مؤسسات في العاصمة برلين، على خلفية اتهامها بالارتباط بـ" " في وتقديم الدعم المالي والتنظيمي له.

Advertisement





التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" قال إنَّ في ولاية برلين قررت، في 17 تشرين الثاني 2026، حظر أنشطة جمعية "الإرشاد" وثلاث مؤسسات تابعة لها، هي جمعية "القائم"، وجمعية "الثقلين"، ومركز "قلم" التعليمي.

وبحسب وزيرة داخلية برلين إيريس سبرانغر، فإن جمعية "الإرشاد" قدمت دعماً مالياً وتنظيمياً لـ"حزب الله" في لبنان، كما استخدمت مسجداً تابعاً لها وأنشطة مخصصة للشباب لنشر أفكار الحزب.

وشمل القرار حل المؤسسات الأربع ومصادرة أصولها وإغلاق مواقعها الإلكترونية، فضلاً عن حظر توزيع شعاراتها واستخدامها علناً.

ولتنفيذ القرار، فتشت السلطات الألمانية 28 موقعاً، بينها مقار المؤسسات ومنازل مسؤولين وأعضاء فيها، بمشاركة نحو 600 عنصر من الشرطة، إلى جانب خبراء الأدلة الجنائية التابعين للشرطة الاتحادية.

وسبق للسلطات الألمانية أن فتشت مقر جمعية "الإرشاد" عام 2020، في إطار تنفيذ قرار حظر أنشطة "حزب الله" في ألمانيا.

وأشار التقرير إلى أن السلطات الألمانية لم تكشف عن حجم الدعم المالي الذي قدمته الجمعية للحزب، أو الفترة الزمنية التي جرى خلالها تقديمه، أو الجهات المستفيدة منه في لبنان، أو آليات تحويل الأموال.

كذلك، لم توضح السلطات طبيعة الدعم التنظيمي، فيما لا تتيح المعلومات المنشورة تحديد مسؤولية أي من المؤسسات الثلاث التابعة للجمعية عن تحويلات مالية بعينها، أو إثبات وصول أموال إلى لبنان.

وفي هذا السياق، استذكر المعهد قرار السلطات الألمانية عام 2014 حظر أنشطة جمعية "مشروع أيتام لبنان"، مشيراً إلى أن المحكمة الإدارية الاتحادية الألمانية رفضت، في 16 تشرين الثاني 2015، طعناً تقدمت به الجمعية ضد القرار.

وخلصت المحكمة آنذاك إلى أن الجمعية قدمت دعماً مالياً كبيراً على مدى فترة طويلة لـ"مؤسسة الشهيد" في ، التي اعتبرتها جزءاً من شبكة الرعاية الاجتماعية التابعة لـ"حزب الله".

ولفت المعهد إلى أن تقريراً منفصلاً نُشر عام 2026، استناداً إلى معلومات من مصادر استخباراتية أوروبية، تحدث عن وجود مكتبَي ارتباط في لبنان يتوليان مهمة التواصل مع جهات في ألمانيا وجمع الأموال في أوروبا، إلا أنه لم يقدم أدلة علنية على وجود صلة مباشرة بين هذين المكتبين والمؤسسات الأربع التي شملها قرار الحظر الأخير.

وبحسب السلطات الألمانية، اعتمدت جمعية "الإرشاد" على مسارين لنشر أفكار "حزب الله" في برلين، الأول عبر المسجد التابع لها، والثاني من خلال برامج شبابية تحاكي أنشطة "كشافة الإمام المهدي" في لبنان.

وأوضح التقرير أن المركز التابع للجمعية في منطقة نويكولن ببرلين كان يستقطب العائلات بصورة منتظمة، من خلال الخدمات الدينية والدروس والاستشارات الأسرية والأنشطة التعليمية.

واعتبر معهد "ألما" أن "كشافة الإمام المهدي" تشكل جزءاً أساسياً من البنية الاجتماعية والتربوية لـ"حزب الله" في لبنان، إذ تضم عشرات آلاف المنتسبين، وتجمع بين الأنشطة الكشفية والاجتماعية والتعليمية والتوجيه الديني والعقائدي.

وزعم المعهد أن هذه الأنشطة تساهم في توسيع الشعبية للحزب وضمان استمراريتها عبر الأجيال، فضلاً عن استقطاب عناصر جديدة إلى صفوفه، بما فيها صفوفه العسكرية.

مع ذلك، أقر التقرير بأن السلطات الألمانية لم تنشر تفاصيل البرامج الشبابية التي نظمتها جمعية "الإرشاد"، أو المواد التعليمية المستخدمة فيها، أو أعداد المشاركين، كما لم يتضح ما إذا كانت هذه البرامج ترتبط تنظيمياً بصورة مباشرة بـ"كشافة الإمام المهدي" في لبنان.

واستعرض التقرير عدداً من السابقة المرتبطة بـ"حزب الله" في ألمانيا، أبرزها قضية رجل دين يدعى "حسن م."، قالت الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي الجنائي "يوروجست" إنه عمل لصالح وحدة العلاقات الخارجية في الحزب، وأجرى لقاءات مع أشخاص مرتبطين بمساجد في ألمانيا.

وأوقفت السلطات الألمانية الرجل في 10 أيار 2023، قبل أن تصدر محكمة في هامبورغ، في 28 حزيران 2024، حكماً بسجنه لمدة خمس سنوات ونصف السنة.

كذلك، أشار التقرير إلى إدانة شخص يدعى "فاضل ر." في شباط 2026 بتهمة الانتماء إلى "حزب الله"، والحكم عليه بالسجن لمدة 18 شهراً مع وقف التنفيذ.

وبحسب المعطيات القضائية التي نقلتها وسائل إعلام محلية، فإن الرجل شغل مناصب في جمعية تدير مسجداً ومدرسة لتعليم اللغة العربية، وكان يرفع تقارير عن أنشطتهما إلى مسؤولين في الحزب.

كذلك، أشار المعهد إلى قضية منفصلة انتهت بإدانة قضائية في آذار 2026، وتتعلق بتأمين مكونات لبرنامج الطائرات المسيّرة التابع للحزب.

في المحصلة، يعكس التحرك الأمني الأخير في برلين استمرار السلطات الألمانية في ملاحقة المؤسسات والأفراد الذين تشتبه بارتباطهم بـ"حزب الله"، ضمن مساعٍ لتطبيق قرار حظر أنشطة الحزب في البلاد منذ العام 2020، والحد من قدرته على الاستفادة من شبكات الدعم المالي والتنظيمي في ألمانيا.

ومع ذلك، تبقى تفاصيل ارتباط المؤسسات الأربع بالحزب في لبنان غير مكتملة، خصوصاً في ظل غياب معلومات علنية بشأن حجم التمويل المزعوم ومساراته والجهات المستفيدة منه، ما يجعل تحديد طبيعة هذه الشبكة ومدى ارتباطها المباشر بقيادة الحزب رهن المعطيات التي قد تكشفها التحقيقات الألمانية لاحقاً.