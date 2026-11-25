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وفي كلمة له خلال حفل إطلاق موسوعة "شرح نهج البلاغة" للسيد هاشم صفي الدين، انتقد قاسم خطاب رئيس الجمهورية في ذكرى الاستقلال، معتبراً أنه ساوى بين المعتدي والمقاومة، وجعل الرئاسة طرفاً وقسّم اللبنانيين عمودياً بدلاً من أن يكون خطاباً جامعاً.



واتهم قاسم بالضغط على السلطة لتقديم تنازلات لمصلحة ، مشيراً إلى أن نفّذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، فيما لم تلتزم إسرائيل به، بحسب قوله.



وشدّد على أن المقاومة في لبنان "شرعية ووطنية وأخلاقية"، معتبراً أن إسرائيل هي الخطر الذي يواجه البلاد، فيما جاءت المقاومة نتيجة عدم قدرة الدولة والجيش على مواجهة الاعتداءات .



وأشار إلى أن المقاومة وبيئتها قدّمتا أكثر من 10 آلاف شهيد خلال عامين، إضافة إلى 30 ألف جريح، فضلاً عن الأسرى والدمار الواسع الذي طال المنازل، متسائلاً: "هل أصبحت التنازلات المجانية والاستسلام سمة هذا العهد؟".



وانتقد قاسم اتفاق الإطار، معتبراً أنه جرّد لبنان من حقوقه ومنح إسرائيل ما تريده، داعياً إلى إجراء مراجعة سياسية لأداء السلطة.



العلاقة مع



وأكّد قاسم اعتزاز الحزب بعلاقته مع إيران وضرورة استمرارها، معتبراً أن طهران هي التي أوقفت العدوان الإسرائيلي على لبنان عند حدوده الحالية، فيما لم يحقّق اتفاق الإطار شيئاً.



ولفت إلى أن إيران تربط اتفاقها مع الولايات المتحدة بوقف الاعتداءات على مختلف الجبهات، وفي مقدّمتها لبنان، وقال: "نحن لا نعمل من أجل إيران، إيران تعمل من أجلنا، وتتحمل الأعباء من أجلنا". أكّد لـ" " الشيخ نعيم قاسم، أن الحزب ارتضى اتفاق الطائف والدستور عقداً اجتماعياً وسياسياً لجميع اللبنانيين، مشدّداً على أن الدستور هو المرجعية التي تجمع اللبنانيين وليس الأشخاص.وفي كلمة له خلال حفل إطلاق موسوعة "شرح نهج البلاغة" للسيد هاشم صفي الدين، انتقد قاسم خطاب رئيس الجمهورية في ذكرى الاستقلال، معتبراً أنه ساوى بين المعتدي والمقاومة، وجعل الرئاسة طرفاً وقسّم اللبنانيين عمودياً بدلاً من أن يكون خطاباً جامعاً.واتهم قاسم بالضغط على السلطة لتقديم تنازلات لمصلحة ، مشيراً إلى أن نفّذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، فيما لم تلتزم إسرائيل به، بحسب قوله.وشدّد على أن المقاومة في لبنان "شرعية ووطنية وأخلاقية"، معتبراً أن إسرائيل هي الخطر الذي يواجه البلاد، فيما جاءت المقاومة نتيجة عدم قدرة الدولة والجيش على مواجهة الاعتداءات .وأشار إلى أن المقاومة وبيئتها قدّمتا أكثر من 10 آلاف شهيد خلال عامين، إضافة إلى 30 ألف جريح، فضلاً عن الأسرى والدمار الواسع الذي طال المنازل، متسائلاً: "هل أصبحت التنازلات المجانية والاستسلام سمة هذا العهد؟".وانتقد قاسم اتفاق الإطار، معتبراً أنه جرّد لبنان من حقوقه ومنح إسرائيل ما تريده، داعياً إلى إجراء مراجعة سياسية لأداء السلطة.وأكّد قاسم اعتزاز الحزب بعلاقته مع إيران وضرورة استمرارها، معتبراً أن طهران هي التي أوقفت العدوان الإسرائيلي على لبنان عند حدوده الحالية، فيما لم يحقّق اتفاق الإطار شيئاً.ولفت إلى أن إيران تربط اتفاقها مع الولايات المتحدة بوقف الاعتداءات على مختلف الجبهات، وفي مقدّمتها لبنان، وقال: "نحن لا نعمل من أجل إيران، إيران تعمل من أجلنا، وتتحمل الأعباء من أجلنا".

السيادة والوصاية الأميركية



وشدّد قاسم على أن السيادة تبدأ بتحرير كامل الأراضي اللبنانية، مؤكداً رفض الحزب أي بديل عن السيادة الكاملة غير المنقوصة، التي حدّد شروط تحقيقها بخمس نقاط، هي وقف العدوان، والانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، والإفراج عن الأسرى، وإعادة إعمار القرى المهدّمة، وعودة الأهالي إليها.



وحذّر من أن "الوصاية الأميركية ستخرب لبنان إذا استمرت"، متهماً السفير الأميركي بالتحريض على الفتنة الداخلية وإهانة الرئاسة والتهديد بالعقوبات.



كما دعا السلطة إلى تحمّل مسؤولياتها في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية واسترداد الأرض، والتحرّك أمام مجلس الأمن والمبعوثين الأجانب، متسائلاً عن أسباب الضغط على المقاومة داخلياً في ظل عجز الدولة عن تحقيق السيادة.



وشدّد على ضرورة تجهيز الجيش اللبناني للدفاع عن الأرض، ولو من خلال الموازنة العامة، ورفض أي مساعدات مشروطة بما وصفه بإحداث فتنة داخلية.



رفض استبدال القرار 1701



وفي ما يتعلق بالحديث عن صدور قرار دولي جديد بشأن لبنان، أكّد قاسم ضرورة أن يكون أي قرار تحت سقف القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، معلناً رفض استبدالهما باتفاق الإطار، الذي وصفه بأنه غير دستوري وغير قانوني وأُبرم تحت الضغط والإكراه.



وأضاف أن أي قوة دولية يجب أن تكون تحت مظلّة والقرار 1701، مؤكداً أنه بخلاف ذلك، سيعتبر الحزب أي قوة، مهما كان اسمها أو توصيفها، قوة احتلال.



ودعا قاسم إلى الاستفادة من التراجع السياسي الذي قال إن الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعرّضا له في الانتخابات الأخيرة، معتبراً أن المرحلة تستوجب وضع حدّ للإملاءات بدلاً من تقديم التنازلات.



استراتيجية الأمن الوطني والتوقيفات



وأكّد قاسم أن باب التفاهم الداخلي لا يزال مفتوحاً من جانب الحزب، مشدّداً على التمسّك بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي ودعم الجيش اللبناني، ومبدياً جدّية الحزب في مناقشة استراتيجية الأمن الوطني في أجواء استقلالية وسيادية بعد الانسحاب الإسرائيلي.



وفي ملف التوقيفات، طالب قاسم بالإفراج الفوري عن الشبان الخمسة الموقوفين في البترون، معتبراً أنهم غير مدانين، كما أكّد أن الموقوفين في ضهر البيدر ينتمون إلى المقاومة، واصفاً عملهم بالمشروع.



وختم قاسم بالتأكيد على أن الحزب يصبر حفاظاً على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، محذّراً من أن للصبر على الظلم حدوداً، ومشدّداً على أن الحزب لن يسمح بتحقيق المشروع الإسرائيلي، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأن لبنان لا يقبل القسمة أو التمييز الطائفي أو الإلغاء، ولا يستقرّ إلا بجميع أبنائه ومكوّناته.