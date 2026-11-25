أعلنت في إقفال جميع مؤسساتها، يوم غد الخميس 26 تشرين الثاني 2026، بما فيها مكتبها ومدارسها، وذلك حداداً على وفاة رئيس ، الحاج .

ونعت الجمعية، في بيان، الشريف، مشيدةً بمسيرته الحافلة بالعطاء ووفائه لمدينة صيدا وأهلها، مشيرةً إلى أن قرار الإقفال يأتي تقديراً لمناقبه وإفساحاً في المجال أمام المشاركة في تشييعه.

وتقدّمت الجمعية بأحرّ التعازي من عائلة الراحل وأسرة صيدا والجوار ومحبيه، سائلةً الله أن يتغمّده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.