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أعلنت جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في صيدا إقفال جميع مؤسساتها، يوم غد الخميس 26 تشرين الثاني 2026، بما فيها مكتبها الرئيسي ومدارسها، وذلك حداداً على وفاة رئيس جمعية تجار صيدا، الحاج علي الشريف.
ونعت الجمعية، في بيان، الشريف، مشيدةً بمسيرته الحافلة بالعطاء ووفائه لمدينة صيدا وأهلها، مشيرةً إلى أن قرار الإقفال يأتي تقديراً لمناقبه وإفساحاً في المجال أمام المشاركة في تشييعه.
وتقدّمت الجمعية بأحرّ التعازي من عائلة الراحل وأسرة جمعية تجار صيدا والجوار ومحبيه، سائلةً الله أن يتغمّده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.