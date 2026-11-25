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تداولت منشورًا للمحامية الماز سعد، وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، عن واقعة أمام سراي . وقالت فيه إن عنصرًا أمنيًا طلب منها نقل سيارتها إلى مكان آخر، مشيرًا إلى أن المكان مخصّص لسيارة «الرئيسة»، واعتبرت أن العنصر لم يراعِ وضعها ولم يتفهّم ظروفها.تؤكد أن احترام الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واجب أساسي، ومسؤولية ثابتة لا تقبل التهاون.وإزاء ما جرى تداوله، يهمّ هذه أن توضح ما يلي:أولًا: بتاريخ 24-11-2026، ركنت المحامية المذكورة سيارتها خلف سيارة قائمقام جبيل، في مكان غير مخصّص لوقوف السيارات. وأرشدها العنصر المكلّف بحراسة مبنى السراي إلى مكانٍ لركن سيارتها قرب الممرّ المهيّأ لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المبنى. إلا أنها فضّلت إبقاء سيارتها في مكانها.ثانيًا: وبعد أن أوضحت أنها حضرت لاستلام تبليغ من مخفر جبيل، طلب منها العنصر التريّث في مكانها، وأبلغ زميله المكلّف بالتبليغات، الذي حضر وسلّمها الأوراق داخل السيارة، تسهيلًا لها ومراعاةً لوضعها. وقد جرت هذه الإجراءات في خلال أقل من ثلاث دقائق، وغادرت بعد تسلّم التبليغ من دون حصول أي إشكال آخر.