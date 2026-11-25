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مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"من إلى ساحات المواجهة الإقليمية تتداخل الأزمات الاقتصادية مع التطورات العسكرية وسط تصعيد متعدد الجبهات وضبابية تحيط بمسارات المرحلة المقبلة.محليا حرك قطاع النقل البري الشارع اللبناني بإضراب واعتصامات شملت مناطق عدة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وغياب تطبيق القوانين في ظل المنافسة غير المشروعة والتعديات على القطاع.ومن إلى البقاع رفع السائقون العموميون مطالبهم ملوحين بتوسيع تحركاتهم الأربعاء المقبل ما لم تلق مطالبهم استجابة.جنوبا، تتواصل الاعتداءات بين القصف المدفعي والتفجيرات وأعمال التجريف فيما سجل انفجار أكثر من عشر محلقات انتحارية داخل منازل ومحال تجارية وسيارات في النبطية وتولين وقبريخا وتبنين وحلتا.إقليميا تتصاعد المؤشرات إلى احتمال تجدد المواجهة الأميركية الإيرانية مع تحركات إسرائيلية يقودها بنيامين نتنياهو لدفع واشنطن نحو هجوم جديد على طهران.وفي هذا السياق تبحث الإدارة الأميركية خيارات عسكرية إضافية من بينها استهداف قيادات إيرانية وسط انقسام بشأن تداعيات هذه الخطوة على فرص التفاوض فيما لم يحسم دونالد ترامب موقفه النهائي مؤكدا أن بلاده قادرة ماليا على مواصلة الحرب حتى نهاية كانون الثاني المقبل محذرا من تداعيات سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس على خياراته العسكرية ومشيرا إلى أن تغيير النظام الإيراني ليس ضمن أهدافه.في المقابل أكدت طهران امتلاك قواتها جهوزية عسكرية متقدمة بالتزامن مع إعلان حرس الثورة اصطدام ناقلتي نفط بألغام بحرية قرب مضيق هرمز وتشديد الجيش إجراءاته الرقابية والعسكرية في المضيق وإنطلاق مناورة بحرية في بوشهر.وفي قطاع غزة تستمر الاعتداءات الإسرائيلية مخلفة شهداء وجرحى وتتزايد المخاوف من انتشار التهاب السحايا، بعدما سجلت وزارة الصحة مئات الإصابات خلال الفترة الأخيرة.وفي الأراضي المحتلة صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق خاصة بهجوم سبعة أكتوبر.وعلى خط اليمن والسعودية يتجه التصعيد إلى مزيد من التعقيد مع تبادل الضربات والتهديدات فالتحالف بقيادة الرياض أعلن استهداف مواقع وقدرات تشغيلية في الحديدة وصعدة وعمران فيما أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليتين عسكريتين متوعدة بتوسيع عملياتها باتجاه العمق السعودي ومهددة باستهداف ميناء جدة وسائر الموانئ المطلة على البحر الأحمر إذا تعرض ميناء الحديدة للهجوم.مقدمة الـ"أم تي في"يوم قضائي بامتياز، اذ باسم الشعب اللبناني يقول القضاء كلمته في واعماله الخطرة والمشبوهة.فبعد جلسة استمرت ست ساعات، أوقفت قاضية التحقيق العسكري المتهمين الخمسة في ملف خلية الشمال، في حين أصدر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بلاغات بحث وتحر بحق ثلاثة من قياديي الحزب.وهذا يعني ان عدد المشتبه بهم والمتهمين بملف بشري-الكورة اضحى ثمانية. وفي ملف القاع عدد الموقوفين صار سبعة، فيما عدد الموقوفين في ملف ضهر البيدر والمدعى عليهم بلغ ايضا سبعة.وفي عملية حسابية بسيطة، يتبين ان عدد الموقوفين والمطلوبين من محازبي حزب الله او من الذين يدورون في فلكه اضحى حوالى عشرين، وهو امر يشهد للقضاء اللبناني، بل يشكل سابقة، ويدل على ان حزب الله يعامل حقا كتنظيم خارج عن القانون، بعدما كان عناصره يعتبرون منزهين وفوق الشبهات!بل يمكن القول ان حزب الله بذاته صار في قفص الاتهام !في المقابل، الحزب يصعد كلاميا ويطلق مواقف دخانية، معتقدا ان السلطة القضائية ستتراجع، او ان التهويل الذي يمارسه سيمنع التحقيقات ان تصل الى خواتيمها.عسكريا، الجيش الاسرائيلي يواصل عمليات التفجير في الجنوب، فيما يتأكد يوما بعد يوم ان لا تراجع سياسيا عن ملف حصر السلاح، وهو توجه يلتقي مع معظم التوجهات العربية والدولية.البداية من آخر تفاصيل التحقيقات في قضية خلية بشري.مقدمة "المنار"لكي لا يشتبه أحد بأن صبر المقاومة على الظلم - حفاظا على الوحدة والسلم الأهلي - يعني أنه صبر بلا حدود، ولكي لا يتوهم أحد أن المرجع في البلد أشخاص، وإنما الدستور، كان شرح الأمين العام لحزب الله، سماحة الشيخ نعيم قاسم، لمختلف الملفات التي تقلبها السلطة بلا مسؤولية وطنية على صفيح البلد والمنطقة الساخنين.ومن مناسبة إطلاق موسوعة «شرح نهج البلاغة» لمؤلفها العلامة الشهيد السيد هاشم صفي الدين، أبلغ الشيخ قاسم من يعنيهم الأمر أبلغ الرسائل، وقدم أوضح الحلول.وأول سؤال من الأمين العام لحزب الله: هل أصبحت التنازلات المجانية والاستسلام سمة هذا العهد؟ سواء في اتفاق الإطار، الذي جرد لبنان من كل شيء، وصولا إلى خطاب الاستقلال الذي جعل الرئاسة طرفا، وقسم اللبنانيين بدلا من أن يكون جامعا؟ومع معرفة أسباب هذا الخطاب القائم على إرضاء الوصاية الأمريكية، وبعض الدول الإقليمية، أكد سماحته أن السيادة والاستقلال عنوانان لا يفترقان؛ فلا سيادة من دون التحرير، ولا استقلال مع التبعية.وأما الخطر الوحيد اليوم في لبنان فهو العدوان ، وعلينا جميعا مواجهته، لا المساواة بين الاحتلال والمقاومة الشرعية، الوطنية، الأخلاقية، التي تتحمل مع بيئتها ومجتمعها وجمهورها الأثمان الباهظة لحماية لبنان، وعدم الإضرار بمكوناته المختلفة.وعن الإضرار بعلاقة لبنان مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فهذا مجاف للمنطق والمصلحة الوطنية، كما أشار الشيخ قاسم، فإيران تربط اتفاقها مع أمريكا بإيقاف كل أشكال العدوان على كل الجبهات، وأولها لبنان، وتتحمل عبئا كبيرا وتضحية توجب لها الشكر بدل التهجم عليها.وفيما الحديث قائم عن وجود قرار دولي جديد، حدد الشيخ قاسم سقفه بالقرار 1701، الذي لا يمكن استبداله باتفاق الإطار، وأي قوة دولية لا تكون تحت سقف ووفق هذا القرار، سنعتبرها قوة احتلال.أما السلطة التي تعتبر مؤتمنة، فتفقد مشروعيتها عندما تظلم، وعندما تسيس القضاء، وتعمل خلاف الدستور والقانون. وهو ما تفعله السلطة مع الشبان الخمسة المعتقلين أثناء تجولهم في جرود البترون داخل وطنهم، وشباب ضهر البيدر الذين هم مقاومون، وعملهم مشروع.ولمن يشرع البلد للفتنة والانقسام، رد عليهم الأمين العام لحزب الله بأن هذا البلد لنا جميعا، ولا يقبل القسمة، ولا التمييز الطائفي، ولا المغالبة، ولا الإلغاء، ولا يملك أحد أن يفرط به أو أن يتنازل عن حقوقه. ونحن شركاء، لكن لن نسمح للمشروع الإسرائيلي أن يتحقق، لا بشكل مباشر ولا من خلال أدواته. وعندما نشعر بالخطر يقترب، نكون مستعدين لأعلى التضحيات دفاعا عن وجودنا ووجود لبنان.وما زال باب التفاهم الداخلي مفتوحا من جهتنا، مع التأكيد على الوحدة الوطنية ودعم الجيش اللبناني، والتمسك بالسلم الأهلي، ونحن جادون في مناقشة استراتيجية الأمن الوطني في أجواء استقلالية وسيادية بعد الانسحاب الإسرائيلي. كما حسم الشيخ قاسم.مقدمة الـ"أو تي في"سباق مع الوقت، يخوضه لبنان على أكثر من جبهة، فيما تقترب ولاية اليونيفيل من محطتها الأخيرة في الحادي والثلاثين من كانون الأول.من واشنطن إلى نيويورك، مرورا بالعواصم العربية والأوروبية، تتكثف الاتصالات بحثا عن صيغة تمنع الفراغ في الجنوب: تمديد محدود للقوات الدولية؟ قوة بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة؟ أم آلية متعددة الجنسيات بصلاحيات مختلفة، تتولى مراقبة وقف النار وانتشار الجيش وحصر السلاح بيد الدولة؟ أم مفاجأة تتجاوز كل ما سبق؟الموقف اللبناني الرسمي يتمسك بغطاء أممي لأي قوة بديلة، فيما تصر واشنطن حتى الآن على عدم تجديد ولاية اليونيفيل بصيغتها الحالية. أما فرنسا، فتعمل على بلورة مشروع يحظى بتوافق في مجلس الأمن.لكن السؤال الأساسي ليس فقط: من سيحل مكان اليونيفيل؟ بل هل تملك الحكومة خطة واضحة، أم أنها تنتظر مرة جديدة أن يضع الخارج الحل ويحدد للبنان شروط تنفيذه؟فالملف اللبناني لا ينفصل عن المواجهة الأميركية–الإيرانية. الاتصالات مستمرة عبر الوساطة القطرية، والاجتماعات تتنقل بين واشنطن والدوحة وطهران وعواصم أخرى، سعيا إلى تثبيت وقف النار والعودة إلى المفاوضات النووية.ولكن العقد لا تزال كبيرة: واشنطن تريد معالجة ملف اليورانيوم المخصب منذ بداية التفاوض، وطهران ترفض إخراج مخزونها من البلاد، فيما لا تزال الصيغة النهائية بعيدة، رغم تراجع الحديث عن ضربة أميركية جديدة في المدى القريب.وأما في إسرائيل، فحكومة لم تولد بعد، وأخرى برئاسة بنيامين نتنياهو تواصل تصريف الأعمال. غادي أيزنكوت، المكلف تشكيل الحكومة، أنجز اتفاقه الأول مع حزب أفيغدور ليبرمان، لكنه يواجه تعقيدات عدة، فيما يبحث في الوقت نفسه إمكان تشكيل حكومة وحدة مع الليكود. وأمام أيزنكوت حتى السادس من كانون الأول، مع احتمال تمديد المهلة، وإلا عاد التكليف إلى نتنياهو أو اتجهت إسرائيل نحو انتخابات جديدة.وهكذا، يقف لبنان أمام ثلاثة مواعيد مترابطة: نهاية ولاية اليونيفيل، مصير التفاوض الأميركي–الإيراني، وولادة الحكومة الإسرائيلية.اشتر خرائط.ولكن الموعد الأهم يبقى لبنانيا: متى تنتقل السلطة من الانتظار إلى المبادرة، وتقدم مشروعا واضحا للانسحاب الإسرائيلي، وحماية الجنوب، ودعم الجيش، وحصر السلاح بالدولة؟مقدمة الـ"ال بي سي"انها لحظة التقاط الفرص، ويمكن الا تتكرر.في الخامس عشر من تشرين الاول الفائت، وصل رئيس الحكومة القطرية محمد بن جاسم آل ثاني الى لبنان، حاملا معه عرضا قطريا مرتبطا بملف الكهرباء.منذ ذلك اليوم، تتنقل الوفود بين ، والدوحة التي قدمت ما عندها في المحادثات، وهي تنتظر لبنان.اليوم، حط في السرايا وفد اماراتي حاملا معه أيضا ملف الكهرباء، وهو سيبحثه غدا مع وزير الطاقة جو صدي.في معلومات الـLBCI، لم يقدم الوفد اي عرض، انما استعرض خبرات الامارات في مجال توليد الطاقة.هذا الوفد، يليه وفدان اماراتيان كذلك.الاول يعلن غدا مبادرة بعنوان: "مليون موجه لبناني لاوامر الذكاء الاصطناعي، والثاني يوقع الاثنين مذكرة تفاهم مع لبنان، تحمل طابعا اقتصاديا استثماريا.بين العرض القطري والاستعراض الاماراتي، نافذة حل لملف الكهرباء الذي ارهق الاقتصاد اللبناني، فهل سيحسن المعنيون التقاط الفرص؟ وهل يمكن ان نشهد تكاملا بين العرض والاستعراض، في لحظة ترتفع فيها الاحتجاجات العمالية والنقابية داخليا؟...احتجاجات شهدت وقفة اليوم مع السائقين العموميين، الذين توعدوا بالنزول مجددا الى الشارع الاربعاء المقبل، كذلك شهدت خلافا حادا بين نقابات العمال واصحاب العمل في خلال مناقشة لجنة المؤشر.كل هذا يحصل وتطورات المنطقة تتسارع، وسط معلومات عن امكان اعلان غادي اينزكوت، المكلف تأليف الحكومة الاسرائيلية، تشكيلته الاسبوع المقبل، وما ستحمله من تداعيات على جبهات تل ابيب، المفتوحة، وما يعنينا منها جبهة لبنان.مقدمة "الجديد""كمل النقل بالزعرور" ولم يكن ينقص البلد سوى إضراب "السواقين" حتى يكتمل مشهد الأزمة المطلبية أضربوا لكنهم لم يغلقوا شرايين المدينة ودفعوا بالموعد إلى أربعاء الأسبوع المقبل.أما أربعاء اليوم فحفل بالخبر وبما وراء الخبر في القضاء انتقلت خلية الجرد من الاستجواب إلى التوقيف بمذكرات وجاهية بحق الموقوفين الخمسة الذين لم ينكروا انتماءهم لحزب الله لكنهم نفوا أن تكون دوافعهم هجومية.وبعد تحقيق ماراتوني امتد لساعات حول الدفتر الأرزق ورموزه الصفراء الممزقة استقر التحقيق على إجراء "امتحان خطي" للشباب لمقاربة الرموز الممزقة مع خط اليد وهو ما يتولاه فرع الأدلة الجنائية.حزب الله طالب بإطلاق سراح عناصره وقال "إنما للصبر حدود" إلا أن الأزمة مع القضاء تفرع عنها استعصاء في اللقاء فاتسعت الهوة بين بعبدا والضاحية الجنوبية وتحولت عين االتينة إلى "متعهد" لبناء جسر بين الطرفين.وفي معلومات الجديد أن الرئيس نبيه بري وخلال لقائه نائبي حزب الله أسر لهما بأن القطيعة لا بد أن تنتهي في لحظة ما.وأما وفد الحزب وبحسب المعلومات فقد قرأ بين سطور كلام بري دعوة للحوار مع رئيس الجمهورية كونه مرجعية دستورية بغض النظر عن الخلافات السياسية مع شخص الرئيس تلقى الحزب الدعوة لكنه رفض تلبيتها ما لم تتراجع الحكومة عن قراراتها باعتبار النشاط الحزبي العسكري غير مطابق لمواصفات القانون مضافا إليها زيادة الشرخ التي أحدثتها شحنة ضهر البيدر وتوقيف الشبان الخمسة في جرود البترون.وتضيف مصادر الحزب وقبل هاتين الحادثتين أنه تلقى إشارات إيجابية عند خط بعبدا حارة حريك بشأن إخلاء سبيل الموقوفين الخمسة بعدما أثبتت التحقيقات أن لا جرم عليهم قبل أن تعود الأمور إلى نقطة الصف.مع خطاب الاستقلال من لقاء "دجلة" إلى خطاب نهر الكلب "انكسرت الجرة" بين بعبدا والضاحية لكن المياه عادت إلى مجاريها بين المختارة وعوكر فبعد سجال وانتقادات وصولا إلى التهديد بالعقوبات انقطعت الطريق على التقاء الزعيم بالسفير ذاب الثلج عن قمة الجبل في زيارة قام بها وليد جنبلاط إلى مقر السفارة الأميركية في عوكر أحيطت أجواؤها بكتمان شديد فيما اكتفت مصادر الاشتراكي واللقاء الديمقراطي بالإشارة بعيد اللقاء إلى أنه اتسم بالود والصراحة مع تأكيد الجانبين على بذل كل الجهود الممكنة لحماية لبنان وسيادته واستقلاله واستقراره وتعزيز مشروع الدولة.مسافات تتباعد وأخرى تتقارب وما لم يقرأ طالعه هو حالة الجمود التي تسيطر على الأزمة الإيرانية الأميركية مخروقة ببعض المواقف التي لا تقدم ولا تؤخر في مفعول الأزمة.فطهران أبدت استعدادها للتفاوض, ولكن ليس بأي ثمن وواشنطن خلصت إلى أنها لا تحتاج إلى اتفاق وبينهما يتنقل الوسيط القطري لاجتراح معجزة الحل.وفي هذا الوقت الضائع تقدم الملف الإسرائيلي خارجيا وداخليا فنقلت وول ستريت جورنال عن "جوش شابيرو" حاكم بنسلفانيا الديمقراطي والمرشح للرئاسة قوله إنه يجب محاسبة نتنياهو على أفعاله في غزة ووصفه بالزعيم الفاشل الذي قاد إسرائيل نحو مسار خطير ومظلم وعزلة دولية.وهذا الموقف وجد صداه بالقرارات التي صادق عليها الكنيست اليوم تبدأ بتشكيل لجنة للتحقيق بأحداث السابع من أكتوبر ولا تنتهي بقانون يمنع أي شخص يواجه لائحة اتهام من تشكيل الحكومة وقد شوهد نتنياهو وهو يضرب أخماسا بأسداس.