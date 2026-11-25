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كان البارز في التطورات الديبلوماسية قول مصادر في في نيويورك، ان السفير الفرنسي لدى المنظمة الدولية جيروم بونافون عرض، خلال جلسة المشاورات في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، الخطوط العريضة للخطة المتعلقة بانتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل". وتلحظ الخطة التي تعمل فرنسا على تضمينها في مشروع القرار الذي تتولى صياغته، تنظيم انسحاب تدريجي للقوة الدولية يمتد على مدى سنة، تفادياً لحدوث فراغ أمني في جنوب لبنان بعد انتهاء تفويضها في 31 كانون الأول المقبل.وتقضي الخطة الفرنسية بالإبقاء خلال هذه المرحلة الانتقالية على عدد من عناصر "اليونيفيل" لمواصلة تنفيذ بعض المهمات التي يشملها تفويضها الحالي، ومنها تأمين الاتصال بين الأطراف والتنسيق الميداني لتفادي الاحتكاك بينها، والمراقبة ورفع التقارير، فضلاً عن تقديم الدعم الميداني بفضل القدرات التي تمتلكها القوة الدولية في مجالي إزالة الألغام والهندسة العسكرية، والاستمرار في تقديم الدعم الإنساني للسكان.وبحسب ما نقلته مراسلة "النهار" في باريس فقد وصفت المصادر الأممية موقف السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز من الطرح الفرنسي بأنه منفتح على التفاوض، مشيرة إلى أن الجانب الفرنسي مهّد الطريق إلى حدّ كبير أمام هذه المناقشات، خصوصاً أن والتز، بحكم خلفيته العسكرية، يدرك خطورة الفراغ الأمني في منطقة كالجنوب اللبناني.وأكدت المصادر أن مشروع القرار سيتضمن إشارة إلى الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وإلى أهمية تنفيذ القرار الدولي 1701. أما إسناد مهمة مواكبة تنفيذ الاتفاق الإطاري إلى العناصر الباقين من "اليونيفيل" على الأرض خلال المرحلة الانتقالية، فقد ورد كفكرة أشار إليها السفير الفرنسي بصورة عابرة، ولم تتبلور بعد في صيغة محددة.وكتبت" الديار": تمضي فرنسا في صياغة المشروع الذي اتفقت عليه مع وهو نشر بضع مئات من المراقبين على الحدود الدولية بين لبنان واسرائيل غير أن جوهر الاشتباك السياسي والدبلوماسي المرتقب يتمحور حول السند القانوني لهذا الانتشار؛ إذ تشير التوقعات إلى احتمال ارتكاز المشروع على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يتيح استخدام القوة العسكرية لفرض تنفيذ المهام الموكلة إلى هؤلاء المراقبين.وفي قراءة لموازين القوى داخل مجلس الأمن، ترى أوساط دبلوماسية أن هذا التوجه سيصطدم حتماً بجدار «الفيتو» الروسي، انطلاقاً من تحالف موسكو الوثيق مع طهران، ما سيدفع نحو حصر القبول بالمشروع الفرنسي تحت مظلة الفصل السادس الذي يعتمد الحلول السلمية ويستبعد اللجوء إلى القوة. ويُعيد هذا الجدل إلى الأذهان تجربة قوات «اليونيفيل» عقب صدور القرار 1701 بعد حرب تموز 2006، حيث حالت صيغة الفصل السادس آنذاك دون منح القوات الدولية صلاحيات تنفيذية حازمة، الأمر الذي أضعف قدرتها على فرض القرارات الدولية على الحدود - .وعلى الصعيد الميداني، يُبدي خبراء عسكريون مخاوف جدية من أن يؤدي أي تأخير في إقرار ونشر بعثة المراقبين الدوليين إلى خلق فراغ ميداني خطير، يضع الجيش اللبناني في مواجهة مباشرة ووجهاً لوجه مع الجيش ، مما يرفع منسوب الاحتكاك والتوتر على طول الشريط الحدودي. وتتضاعف حساسية هذا المشهد في ظل قراءات استراتيجية ترجّح أن يتجنب «حزب الله» هذه المرة الانخراط في معركة إسناد لإيران في حال تجددت المواجهة العسكرية بين واشنطن وتل أبيب من جهة وطهران من جهة أخرى؛ وهو ما يضع الواقع الميداني أمام معادلة شديدة التعقيد والخطورة، لا سيما عند ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، الذي يكرّس واقع الاحتلال الإسرائيلي لمساحة تُقدّر بنحو 800 كيلومتر مربع من الأراضي في جنوب لبنان.وكشفت مصادر مطّلعة لصحيفة «الديار» عن ان الصيغة الفرنسية الاولية التي طرحتها باريس، والتي تقوم على فكرة تقليص عديد القوات الدولية العاملة في الجنوب والإبقاء على حوالى 3000 جندي فقط من قوات اليونيفيل، على أن تمتد ولايتهم حتى الأول من كانون الثاني عام 2028 لاقت ترحيبا في الداخل اللبناني. ويستند الطرح الفرنسي إلى معطيات ميدانية تشير إلى وجود حالة من الارتياح والتعاون الوثيق بين هؤلاء الجنود من جهة، وكل من الجيش اللبناني والأهالي المدنيين في القرى الجنوبية من جهة أخرى، فضلاً عن رغبة المؤسسة العسكرية اللبنانية في تفادي أي شكل من أشكال التواصل المباشر مع الجيش الإسرائيلي.ولكن رفض الإدارة الأميركية رفضاً مطلقا للصيغة الفرنسية الأولية جعل هذه الصيغة تدفن في مهدها، ممارسةً واشنطن ضغوطاً دبلوماسية باتجاه مسار مختلف تماماً يقوم على إدخال «اتفاق الإطار» ضمن مندرجات القرار الدولي 1701 كتعديل اساسي لا مفر منه بعد اليوم. والهدف من خلال هذا التوجه هو تحويل اتفاق الإطار إلى المرجعية الشرعية الأساسية التي يُرتكز عليها في إدارة ملف الجنوب وتنظيم مسار التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل. وعليه، لجأت فرنسا الى الطرح الثاني بالتنسيق مع الولايات المتحدة حيث تتبلور ملامح آلية مراقبة دولية بديلة عن قوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان التي قاربت على انتهاء مهمتها نهاية هذا العام، والذي يرتكز هذا التحرك على صيغة تدمج «اتفاق الإطار» بالقرار الدولي 1701 بهدف إضفاء شرعية أممية على الترتيبات الأمنية المقبلة. وتنعكس هذه الصيغة بسلسلة من السلبيات المباشرة على «حزب الله»، إذ إن تحويل مهام القوة الدولية من حفظ السلام التقليدي إلى «آلية تحقق» صارمة يركز على رصد وملاحقة وجود الحزب وبنيته العسكرية جنوب الليطاني، كما يمثل التفافاً على ضمانات القرار 1701 بصيغته الأصلية التي تُلزم بالانسحاب الكامل، مستبدلاً إياها بترتيبات أمنية فضفاضة تمنح إسرائيل هامشاً أوسع للمناورة الميدانية، فضلاً عن إكساب بنود «اتفاق الإطار» صفة الإلزام الدولي عبر مجلس الأمن، ما يحاصر الحزب سياسياً وعسكرياً ويُفقده الغطاء الداخلي والإقليمي في مقاربة ملف الجنوب والسلاح.بموازاة ذلك، نقل مصدر دبلوماسي أوروبي تقييمه للمواقف اللبنانية الداخلية إزاء هذه الطروحات، مشيراً إلى أن الصيغة التي يطرحها تمثل مقاربة متكاملة لحفظ المصالح اللبنانية من وجهة نظره. وترتكز رؤية الرئيس ضرورة الإبقاء على وجود قوة دولية تعمل حصراً تحت مظلة القرار 1701، بحيث تدفع باتجاه تكريس هذا القرار والالتزام الفعلي بتطبيق بنوده كافة، لا سيما ما يتعلق بترتيبات الوضع في الجنوب، وضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ومعالجة ملف السلاح ضمن الأطر المتفق عليها. كما يشدد طرح بري على رفض استقدام قوات متعددة الجنسيات خارج إطار الأمم المتحدة، ويعترض بشدة على فكرة دمج اتفاق الإطار داخل القرار 1701، انطلاقاً من قناعة مفادها أن هذا الاتفاق يفتقر إلى نص صريح وواضح يلزم إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، وينطوي على بنود أمنية غامضة بين الجانبين، مؤكداً أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال اعتماد اتفاق الإطار كمرجعية ناظمة للعلاقة أو للوضع الميداني في لبنان.