في وقت تمضي فيه المشاورات الأميركية - الفرنسية - العربية لإيجاد صيغة تسمح بانتقال آمن لمرحلة ما بعد انتهاء ولاية"اليونيفيل" في الجنوب، تصاعد التأزم الداخلي، لا سيما بين الرئيس جوزاف عون وحزب الله ، خصوصا بعد قول الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان الرئيس عون ساوى في خطاب الاستقلال بين العدوان الاسرائيلي «والمقاومة ».



ودخلت الإيرانية مباشرة على خط النقاش بشأن مستقبل الحضور الدولي في الجنوب مع اقتراب انتهاء مهام «يونيفيل» نهاية العام، محذّرة «من التحركات الأميركية الرامية إلى إنشاء آليات بديلة للقوات الدولية»، واعتبرت في بيان لها أن «تحركات واشنطن الرامية إلى إنشاء آليات تفتقر إلى الإجماع الوطني في لبنان» لا تضمن حقوق ومصالحه الوطنية، بل «ستعرّض استقلال لبنان وأمنه واستقراره وتماسكه الوطني لمخاطر جسيمة».



ونقلت «اللواء» من مصادر رسمية متابعة لمداولات مجلس الامن الدولي حول تشكيل قوة أممية تحل محل اليونيفيل، أن لا شي تحقق حتى الآن، وما يجري لم يتخذ بعد الطابع الرسمي بل هناك تبادل افكار ومقترحات ينقلها مندوب فرنسا، وهو الذي سيقدم خلال ايام وربما مطلع الشهر المقبل الصيغة التي يتم الاتفاق عليها في المداولات غير الرسمية، لتشكيل قوة بديلة تتولى مهام المراقبة والتحقّق والمتابعة لأي احداث امنية تقع في الجنوب والافادة عنها.



وحتى يتم تشكيل هذه القوة يركز مشروع الاقتراح - الصيغة الفرنسية على تباطؤ انسحاب القوات الدولية نحو ستة أشهر وتتولى هي المهام المذكورة الى جانب مواصلة العمل في الانسانية والمدنية التي تهم الجنوبيين، في إجراءات وصفت بأنها لشراء الوقت ريثما تتضح صورة الوضع الاقليمي والدولي وصورة الحكومة الاسرائيلية الجديدة وطبيعة تشكيلها وتوجهاتها.



وكتبت" الاخبار": لا يبدو الانخراط الفرنسي في الجهود الأميركية الرامية إلى إصدار قرار دولي جديد بشأن لبنان منفصلاً عن مسار إعادة ترتيب العلاقات بين واشنطن وباريس وتل أبيب. فبعد أشهر من تهميش فرنسا في الملف اللبناني، والذي لم تكن بعيدة عنه، تُظهِر المواقف الأميركية الأخيرة انفتاحاً على إعادة إشراك باريس في صياغة الترتيبات السياسية والأمنية لمرحلة ما بعد «اليونيفل». وفي المقابل، تُبدي فرنسا استعداداً للتعامل مع الاتفاق الإطاري الثلاثي، رغم استبعادها من المفاوضات التي أفضت إليه.





وإذا كانت مساعي دمج الاتفاق الثلاثي بالقرار 1701 تعكس توجّهاً أميركياً لإكساب الاتفاق غطاءً دولياً، فإن التبدّل في مقاربة واشنطن للدور الفرنسي، ومدى ارتباطه بتفاهمات سياسية مع باريس، يبدو وفق مصادر سياسية في ، أقلّ من إعادة توزيع للأدوار بين الطرفين، وأقرب إلى حاجة واشنطن إلى توظيف الموقع الفرنسي في ، لكن من دون السماح لباريس باستعادة دورها الميداني المُعتاد في لبنان. واعترضت الولايات المتحدة وإسرائيل في آب الماضي على مشاركة فرنسا ضمن الدول المرشّحة لإرسال قوات تتولى التحقق من نزع سلاح ، في سياق الاجتماعات اللبنانية - التي استضافتها السفارة الأميركية في روما. في حينه، لم يكن استبعاد باريس نتيجة «فيتو» إسرائيلي فحسب، بل أشارت المعطيات إلى أن واشنطن شاركت في فرض هذا الاستبعاد.



إلا أن المواقف الأميركية خلال الأسبوعين الأخيرين تبدو مختلفة نسبياً. فوزير الخارجية ماركو روبيو، الذي بحث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبل الترتيبات الأمنية في لبنان، أبدى انفتاحاً على إمكانية مساهمة فرنسا في بعثة مدنية تتولى مهام التحقّق من تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاق الثلاثي. كذلك، أكّد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز أن بلاده ستعمل بصورة وثيقة مع فرنسا على صياغة القرار الدولي الجديد.

ورغم أن باريس تتولّى تقليدياً صياغة مشاريع القرارات المتعلقة بلبنان في مجلس الأمن، فإن هذه التصريحات، لدى مقارنتها بالموقف الأميركي في آب الماضي، تطرح احتمال حصول مراجعة أميركية لجدوى استبعاد باريس، ولو ضمن حدود لا تشمل بالضرورة قبول مشاركتها العسكرية. ولعل واشنطن باتت تدرك أن تنفيذ الاتفاق الثلاثي يتطلب أكثر من التفاهمات المباشرة بين السلطة في بيروت وإسرائيل، وأن الاستفادة من الموقع الفرنسي في مجلس الأمن والعلاقات الفرنسية مع المؤسسات اللبنانية قد تسهّل توفير الغطاء السياسي والقانوني للترتيبات التي تسعى إلى فرضها.



اضافت" الاخبار": في المقابل، يبدو أن باريس خلُصت إلى أن استعادة موقعها في المعادلة اللبنانية تمر عبر الانخراط في المسار الأميركي، بدلاً من العمل على إنشاء مسار موازٍ له. فالتباين الذي طبع مواقف ماكرون والإدارة الأميركية إزاء عدد من الملفات الإقليمية، والانتقادات الفرنسية للسياسات العسكرية الإسرائيلية، لم يحولا دون حصول تقارب في مقاربة الطرفين للملف اللبناني. وتجلّى ذلك في البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، في العاشر من الشهر الجاري، والذي جمع بين الدعوة إلى تنفيذ الاتفاق الإطاري الثلاثي والقرار 1701، والعمل على إقامة بنية أمنية مستدامة في لبنان بعد انتهاء ولاية «اليونيفل».



ويشكّل الجمع بين المرجعيتين مؤشراً إلى تقاطع المصالح الأميركية والفرنسية. ففي حين تسعى واشنطن إلى تدويل الاتفاق الذي رعته، تحاول باريس الحفاظ على المرجعية الأممية بما يتيح لها استعادة موقعها في إدارة الملف اللبناني. وهنا، ترجّح المصادر ذاتها حصول تفاهم أميركي - فرنسي، غير مُعلن بالضرورة، يقوم على قبول باريس بالانخراط في تنفيذ الاتفاق الثلاثي، مقابل انفتاح واشنطن على إعادة إشراكها في بعض الترتيبات المستقبلية.



لكنّ العقبة الإسرائيلية في وجه أي دور أميركي ترجّح أيضاً، وفق المصادر، أن تكون الليونة الأميركية المستجدة تجاه باريس أقل من مستوى منحها دوراً تنفيذياً، ومنحصرة في توظيف قدراتها الدبلوماسية لإمرار المشروع الأميركي في مجلس الأمن، من دون المساس بالترتيبات التي سبق أن استُبعدت باريس منها.



لبنانياً، تترقّب بيروت وضوح الثمن السياسي الذي قد تدفعه باريس لاستعادة دورها فيه. وتتساءل المصادر عمّا إذا كانت فرنسا ستستخدم موقعها في مجلس الأمن للحفاظ على التوازن بين الالتزامات اللبنانية والإسرائيلية، أم أن عودتها ستكون على قاعدة القبول بالأولويات الأميركية والإسرائيلية، مقابل تخصيص هامش لها في الترتيبات الجديدة؟