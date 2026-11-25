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وأضاف: «عندما تكون الكلمة، كلمة الاستقلال، محلّ جدل كبير على مستوى شرائح واسعة في ، فهذا يعني أنها كلمة في غير محلها، وهذا يعني أنّ هذه الكلمة التي أدّت إلى إبراز حالة كبيرة من الخلاف والانقسام بين اللبنانيين ليست في محلها، وكلّ الحريصين على لبنان ووحدة لبنان واستقلال لبنان وسيادة لبنان، قالوا إنّها كلمة لم تكن مناسبة، ولم تكن في محلها».وكشفت اوساط سياسية لـ«الديار» ان لا يزال متمسكاً بمساعيه لمدّ الجسور وإعادة التواصل بين رئيس الجمهورية العماد عون وحزب الله، وذلك انطلاقاً من حرصه على تعزيز الوحدة الوطنية، رغم التوترات والعقبات التي تشوب العلاقة بين قصر بعبدا وحارة حريك.وبحسب ما أوردته تلك الأوساط، تعود جذور القطيعة بين الطرفين إلى 2 آذار 2026، إثر صدور قرار حكومي من قصر بعبدا يقضي بالحظر الفوري لجميع نشاطات «حزب الله». ورغم تحركات الرئيس الأخيرة لتقريب وجهات النظر، أكدت الأوساط المقربة من الحزب بوضوح أن أي تواصل لا يفضي إلى نتائج ملموسة لا يعني الحزب. ويرى حزب الله، وفقاً للمصدر نفسه، أن رئيس الجمهورية قد أخطأ بتخليه عن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 27 تشرين الثاني 2024، واستبداله بما وُصف بـ«ورقة باراك» الأميركية وتصديقها في الحكومة.اضف على ذلك، وصفت الأوساط الشعبية المقربة من حزب الله تعاطي الرئيس عون مع الحزب «ضربة على الحافر، ضربة على المسمار»؛ فبينما لاقى قراره بإحالة قضية متفجرات ضهر البيدر إلى المحكمة العسكرية بدل المجلس العدلي ارتياحاً لدى الحزب، أثار إصدار القاضية غادة أبو علوان مذكرات توقيف وجاهية بحق خمسة موقوفين من الحزب في ملف جرود بشري والبترون استغراب وزرائه، كونه نوقش سابقاً في بعبدا باعتباره ملفاً فارغاً. ورغم هذه العقبات، تؤكد المعطيات تمسك الرئيس بري بمواصلة مساعيه لمدّ الجسور بين رئاسة الجمهورية وحزب الله.اضافت الديار": تراجع الزخم الذي رافق مطالبة حزب «القوات اللبنانية» بإحالة ملف متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي، ولم يعد هذا الملف يتصدر أولويات ، الأمر الذي يمهد لعودة وزراء «القوات» إلى المشاركة في الجلسات الحكومية في أقرب فرصة.في المقابل، كتبت" البناء": أفادت المعلومات بأنّ حزبي الكتائب والقوات سيدفعان عبر الضغط على رئيسي الجمهورية والحكومة باتجاه إحالة قضية شحنة ضهر البيدر على المجلس العدلي. كما علم من مصادر نيابية قواتية بأنّ وزراء القوات لن يعودوا عن اعتكافهم من مجلس الوزراء قبل إحالة القضية إلى المجلس العدلي والتشدّد بقضية «البترون»، ويهدف موقفهم وفق المصادر لكشف من يريد تطبيق القانون والدستور وفرض هيبة الدولة ومن يريد التهاون ومهادنة حزب الله بذريعة السلم الأهلي، في إشارة إلى رئيس الجمهورية، وسط معلومات تشير إلى أنّ القوات لم تتوقف عن التحريض السياسي على رئيس الجمهورية أمام سفراء دول أجنبية وعربية في لبنان ودبلوماسيين يزورون .