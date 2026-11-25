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طبقا لما كان " " اورده بتاريخ الرابع عشر من الجاري تحت عنوان، ذكرت" الاخبار": اختارت بلجيكا تسجيل حضورها في لبنان عشية تحوّل مهم في المشهد الأمني للجنوب، مع اقتراب الموعد النهائي لانتهاء مهمة "اليونيفل" في 31 كانون الأول 2026، وبدء سحب وحداتها تدريجياً مع مطلع العام التالي. وفي هذا التوقيت، قرّرت بروكسل القيام بخطوة سياسية لافتة، تتمثّل في زيارة ملكها فيليب إلى في الرابع من كانون الأول المقبل، برفقة الوزراء ماكسيم بريفو، ضمن جولة تشمل الأردن أيضاً. ويمضي الملك في بيروت يومين حافلين بالأنشطة، تتجاوز لقاءاتهما التواصل مع المسؤولين إلى الاطّلاع ميدانياً على آثار الحرب على المجتمعات المحلية والبنى الأساسية، والدفع نحو توفير ضمانات دولية تحول دون تكرار الانتهاكات بحق المدنيين والمُنشآت المحمية.وتكتسب الزيارة طابعاً تاريخياً، فهي الأولى لفيليب منذ اعتلائه العرش، علماً أنه زار لبنان عام 2007 بصفته ولياً للعهد، كما أنها أول زيارة لملك إلى البلاد منذ عام 2015. وتؤكد مصادر دبلوماسية أن الجانب البلجيكي لا يعدّ لإطلاق مسار سياسي جديد، وأن القيمة الأساسية للتحرك تكمن في اختيار لبنان، وتحديداً مناطقه الجنوبية، محطةً في جدول أعمال الملك.ويستهلّ فيليب لقاءاته الرسمية من قصر بعبدا حيث يجتمع بالرؤساء جوزيف عون ونبيه ونواف سلام، على أن يعقب اللقاءات الثنائية اجتماع يضم الرؤساء الثلاثة والوفد البلجيكي. ويشارك بريفو في لقاءات الملك مع بري وسلام، فيما لا يزال حضوره الاجتماع مع عون موضع تشاور، لأسباب بروتوكولية. ويُختتم اليوم الأول بإطلالة إعلامية مُقتضبة تجمع الملك بالرئيس عون، تليها مأدبة عشاء في القصر .وفي اليوم التالي، تنتقل الجولة إلى الجنوب، حيث يتوجه الملك إلى تبنين، مُختاراً التوقف عند مؤسستين تختصران جانباً من العلاقة التاريخية لبلاده بالمنطقة. المحطة الأولى هي المستشفى الحكومي، الذي سبق أن استفاد من دعم مالي بلجيكي، حيث يستمع إلى شرح من إدارته عن الخدمات التي يقدّمها والصعوبات التي واجهها القطاع الصحي خلال الحرب. ورغم أن المستشفى لم يتعرّض لضربة مباشرة في الحربين الأخيرتين، فإن الغارات التي استهدفت محيطه تسبّبت بأضرار استدعت أعمال ترميم، ساهمت برامج فرنسية في تمويلها.أمّا المحطة الثانية، فهي النصب التذكاري المُخصّص لأربعة جنود بلجيكيين قضوا أثناء مشاركتهم في مهمة «اليونيفل» بين عامي 2006 و2014. وقد لقي ثلاثة منهم مصرعهم إثر انقلاب آلية عسكرية، فيما قضى الرابع خلال مهمة لإزالة الألغام.وتتيح محطة تبنين لبريفو أيضاً عرض موقف بلاده من التطورات الميدانية، خلال مؤتمر صحافي يتناول المخاطر التي يتعرّض لها العاملون في الإغاثة والقطاع الطبي. وكان بريفو قد زار لبنان في الثامن من نيسان الماضي لمتابعة المستجدات، فيما تتيح له الجولة الحالية الاطّلاع مباشرة على آثار الحرب في الجنوب، بعيداً عن الاجتماعات الرسمية في العاصمة. وفي ختام الجولة، يعود الوفد إلى بيروت لزيارة المرفأ والاجتماع بإدارته، على أن يكرّم الملك ضحايا انفجار الرابع من آب 2020 بوضع إكليل عند النصب التذكاري.وبعد مغادرته لبنان في السادس من كانون الأول، يتوجه فيليب إلى الأردن للمشاركة في مؤتمر «الإنسانية في الحرب»، الذي تستضيفه عمّان، بمبادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبالتعاون مع الدول المؤسّسة للمبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني. ومن المتوقّع أن يشارك الرئيس اللبناني في المؤتمر، فيما يتضمن برنامج الملك البلجيكي زيارة إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين.وكان " لبنان24" كتب بتاريخ 4 تشرين الاول تحت عنوان"ملك بلجيكا يزور لبنان الشهر المقبل" الاتي: