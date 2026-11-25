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وأما الوضع السياسي، يضيف المسؤول الرفيع: «لا أحد يحسدنا عليه، فلبنان لم يشهد في تاريخه انقسامات كما يشهد في هذه الفترة، حتى الخصومات الظرفية والمؤقتة والاختلاف مع الأسف هناك من يتعهد بـإصرار فظيع على تحويلها إلى عداوات دائمة».ورداً على سؤال، أوضح: «العلاقات بين المكونات السياسية سيئة جداً، بمعنى لا أحد يثق بأحد، وكذا العلاقات الرئاسية فعلى الرغم مما يبدو في ظاهرها من مجاملات واتصالات رسمية أو شخصية تقتضيها المناسبات بين الحين والآخر، فهي ليست على ما يرام على الإطلاق، وهذا بالتأكيد ليس وضعاً صحياً، يُعبّر عنه في الكثير من الأحيان في اشتباكات سياسية وإعلامية، منها ما هو ظاهر للعيان، ومنها ما هو صامت علناً، إنما هو خلف الجدران وبعيداً من الأضواء، مستمر بـكتم عالي النبرة، في المراسلات المتبادلة وحراك الموفدين بين القصور والمقرات».ورداً على سؤال آخر، نفى وجود أي مبادرة حوارية راهناً وعلى أي مستوى، على الرغم من أن هذا الأمر يجب أن يكون متواصلاً بصورة دائمة، لكن كما هو واضح فإن التباينات وغير ذلك من أمور غير منظورة تجمده، مشيراً إلى «أن العلاقة بين رئاسة الجمهورية وحزب الله بلغت مرحلة متقدمة في السلبية، بل وتزداد تفاعلاً في هذا المنحى، إلى حد بات يُخشى من أن تنحدر أكثر فأكثر إلى نقطة اللاعودة».وعما إذا كان احتمال التقريب بين الجانبين، أوضح: «الأمر الطبيعي هو أن يكون الحوار المباشر قائماً بين كل الأطراف، وليس فقط بين رئيس الجمهورية وحزب الله، لكن لا أعتقد أن هذا ممكناً ربطاً بعمق التباين في نظرة كل منهما إلى الأمور، وخصوصاً في ما خصّ حصر السلاح والحرب ونتائجها، فالحزب كما نسمع منه منفتح على الحوار وفق مسلّماته وشروطه وما هو مقتنع به، وأما رئيس الجمهورية، فمعروف عنه من خلال تجربته أنه يعتمد مقاربة أكثر ميلاً إلى التهدئة، لكن من دون أن يعني ذلك تبدلاً جذرياً في قناعاته ومواقفه السياسية».