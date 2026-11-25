كتب داوود رمال في" نداء الوطن": يدخل مرحلة بالغة الخطورة تتقاطع فيها الحسابات العسكرية مع التعقيدات السياسية والأمنية الداخلية، في وقت يستعيد الحراك الدبلوماسي الأميركي والسعودي والفرنسي زخمه، بحثًا عن مخارج تحول دون انزلاق البلاد إلى مواجهة تتجاوز في تداعياتها الجغرافيا الجنوبية، لتطاول بنية المجتمع اللبناني ومرتكزات السلم الأهلي. فالمخاوف الدولية لم تعد تقتصر على احتمالات تجدّد الحرب، وإنما باتت تشمل ما يمكن أن تنتجه هذه الحرب من انقسامات وصدامات داخلية، قد تكون أشدّ خطورة على الكيان اللبناني من المواجهة العسكرية نفسها.

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وفي قراءة لخلفيات هذا الحراك، يوضح مصدر دبلوماسي في لـ"نداء الوطن" أن "الاهتمام الدولي المتجدّد بلبنان يعكس إدراكًا متزايدًا بأن الأزمة تجاوزت مسألة مستقبل الجنوب والترتيبات الأمنية المرتبطة بانتهاء مهمة القوات الدولية، وباتت تتصل بمصير الاستقرار الداخلي. ويزداد هذا القلق في ظلّ إقفال " " قنوات التواصل السياسي الفعلي مع الداخل، وارتهان قراره الاستراتيجي للحسابات ، بما يضيّق هامش التفاهم على مقاربة وطنية تحصّن لبنان وتحول دون زجّه مجدّدًا في مواجهة إقليمية لا يملك قراراتها ولا القدرة على التحكّم بنتائجها".

غير أن الأخطر، في تقدير المصدر، "يكمن في احتمال انتقال الاستراتيجية الإسرائيلية من السعي إلى احتواء التهديد العسكري إلى الاستثمار في التناقضات ، بحيث يصبح تفجير الداخل أحد الاحتمالات التي تراهن عليها لتحقيق أهداف تتجاوز ما تستطيع إنجازه بالقوة العسكرية المباشرة.

ويحذّر المصدر من أن "اندلاع حرب إسناد ثالثة قد يُنتج واقعًا داخليًا مختلفًا جذريًا عن ذلك الذي رافق الحربين السابقتين.

ويؤكد المصدر أن "المسؤولين اللبنانيين يدركون أيضًا محدودية الرهان على تدخّل أميركي لكبح إسرائيل في حال اندلاع مواجهة جديدة، إذ تشير تقديراتهم إلى أن الرئيس الأميركي قد يترك لها هامشًا واسعًا من حرية التحرّك العسكري، ما يجعل التعويل على تدخّل خارجي بعد وقوع الحرب مغامرة غير محسوبة النتائج.

إن أخطر ما يمكن أن يصيب لبنان ليس اتساع رقعة الاحتلال فحسب، بل نجاح إسرائيل في تحويل تداعيات احتلالها إلى أسباب للاقتتال بين اللبنانيين. ولذلك، فإن إنقاذ الجنوب لا ينفصل عن إنقاذ السلم الأهلي، واستعادة الأرض تبدأ باستعادة الدولة قرارها.