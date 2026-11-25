كتب رصوان عقيل في" النهار": علّمت التجارب " " منذ نشأته في أوائل الثمانينيات ألا يميّز بين المسؤولين الإسرائيليين الذين يتسلّمون سدّة الحكومة وقيادة الجيش، وألا يأتمن أياً منهم. لذا لا يُرحّب أي مسؤول حزبي بتصدّر غادي آيزنكوت المشهد السياسي ، بعد نجاح تحالفه في انتخابات الكنيست وتسميته لرئاسة الحكومة بفعل الأصوات العربية التي صبّت لمصلحته. يعبّر الحزب في حلقاته السياسية الضيقة عن ترحيبه بالتخلّص من نتنياهو بعد الحرب التي يخوض فصولها في الإقليم، من دون التهليل في الوقت نفسه لآيزنكوت. وثمّة اعتبارات يتوقّف عندها الحزب، لا تقتصر في حساباته على صراعه المفتوح مع السلطة، وخصوصاً مع الرئيس جوزاف عون، حيث بات من الصعب تلاقيهم على نقاط مشتركة، بعدما فرّق اتفاق الإطار بينهما ولم تعد هناك وسيلة تجمعهما على أي نقاط مشتركة.

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وتكمن الخشية، بحسب جهات على تماس مع الحزب، في أن يكون تلميع صورة آيزنكوت الذي تدعمه الإدارة الأميركية، على حساب مشروع "المحور" وتحالفه مع ، تحت عنوان التخلّص من نتنياهو. وهنا، لا يمكن أن تطلب من أعضاء ، ولا سيما الدائمين منهم، إدخال تعديلات على القرار 1701 في الجنوب، تصبّ من وجهة نظر الحزب، في خدمة ، والإتيان بقوة بديلة من "اليونيفيل" تقوم بمهمات التحقّق من سلاح الحزب والتضييق عليه في الجنوب. ويكون هذا الطرح الجديد مربوطاً باتفاق الإطار بإخراج فرنسي، والدفع بالجيش اللبناني إلى تلبية ما تطلبه هذه القوة على الأرض. وفي قراءته لكل المشهد من الجنوب، فالحزب يترقب بعناية شديدة ما سيخلص إليه مجلس الأمن في شأن القوة الدولية المنتظرة وصلاحياتها. ولم يوقف اتصالاته بالفرنسيين، ولن يتأخر في اتهام عون والحكومة ومهاجمتهما إذا قبلا أو وافقا على منح القوة الدولية المنتظرة أي مهمات أكبر للتضييق على الحزب، تحت ذريعة التسويق لآيزنكوت بعد نتنياهو. ولذا سيبقى على مواقفه، وسيتشبث أكثر بالذود عن سلاحه، وخصوصاً إذا استمر للجنوب، مع تلقيه رسالة عاجلة من طهران مفادها أن سيقبلون في نهاية المطاف النقاط الـ7 ، الأمر الذي سيزيد الحزب تمسكاً بخياراته، ولو أنه أصبح يلعب مع إيران في هذا التوقيت على حبال عسكرية خطرة لمختلف الأفرقاء، الذين يحتاجون كلهم إلى قراءات أخرى.