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لم تكن زيارة المندوب الأميركي لدى ، مايك والتز، إلى زيارة بروتوكولية عادية، بل جاءت في مرحلة دقيقة من تاريخ ، تتداخل فيها الملفات الأمنية والسياسية والدبلوماسية، وسط تصاعد التساؤلات حول مستقبل الاستقرار في الجنوب اللبناني، واقتراب انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، واستمرار الجهود الأميركية لدفع مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل.وقد حملت الزيارة مجموعة من الرسائل الأميركية إلى الدولة ، أبرزها ضرورة تعزيز سيادة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، ودعم ليكون القوة العسكرية الوحيدة المسؤولة عن حماية البلاد، بالتوازي مع البحث في صيغة جديدة للحضور الدولي في الجنوب بعد انتهاء ولاية اليونيفيل.وفيما وصفت أوساط متابعة الزيارة بأنها استطلاع ميداني لرسم ملامح المرحلة المقبلة، يمكن قراءة حرص والتز على زيارة منطقة الناقورة والاطّلاع على واقع انتشار قوات اليونيفيل ومهماتها، والاستماع إلى المسؤولين الأمميين والعسكريين العاملين على الأرض، في سياق الاستعدادات المرتبطة بمستقبل القوة الدولية، ولا سيما مع اقتراب انتهاء التفويض الحالي في 31 كانون الأول 2026، وما يرافق ذلك من نقاشات داخل حول طبيعة المرحلة التالية. وتنقل مصادر متابعة لأجواء رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب ، أن ما طرحه والتز يعكس جوهر المقاربة الأميركية للملف اللبناني، القائمة على ربط الاستقرار الأمني بتعزيز مؤسسات الدولة وإنهاء ازدواجية القرار العسكري والأمني.