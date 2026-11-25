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ووصفت المصادر زيارته بأنها كانت مفيدة جداً في إطلاعه على حقيقة الأوضاع القائمة في المنطقة.كذلك أبدى السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى اهتماماً بمهمات "اليونيفيل"، وحرص على تبادل الآراء مع قائد القوة الدولية في أجواء ودية وبناءة، حتى إنه دعاه إلى زيارته في مكتبه لاستكمال النقاش الذي دار بينهما.وأشارت المصادر أيضاً إلى الموقف الصيني في مجلس الأمن، ووصفته بأنه بناء، علماً أن بكين كانت تطالب بإبقاء "اليونيفيل" التي تشارك فيها بنحو ٤٠٠ عنصر.وأوضحت أن السفير الفرنسي لم يتوقف عن إجراء المشاورات مع واللبنانيين والإسرائيليين في شأن الترتيبات التي ينبغي اعتمادها لمرحلة ما بعد "اليونيفيل"، متوقعة إنجاز مشروع القرار خلال الأسبوعين المقبلين.وأكدت المصادر أن مشروع القرار سيتضمن إشارة إلى الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وإلى أهمية تنفيذ القرار الدولي ١٧٠١. أما إسناد مهمة مواكبة تنفيذ الاتفاق الإطاري إلى العناصر المتبقية من "اليونيفيل" على الأرض خلال المرحلة الانتقالية، فقد ورد كفكرة أشار إليها السفير الفرنسي بصورة عابرة، ولم تتبلور بعد في صيغة محددة. وتسعى الديبلوماسية ، من خلال هذه المفاوضات، إلى ضمان انسحاب منظم للقوة الدولية يحول دون نشوء فراغ أمني في الجنوب اللبناني، ويتيح الوقت الكافي لإرساء ترتيبات أمنية بديلة، مع الحفاظ على دور للأمم المتحدة وعلى القرار ١٧٠١ بوصفه مرجعية أساسية للاستقرار في جنوب لبنان.وكتب جوني منير في" الجمهورية": المواقف التي أدلى بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في احتفال نهر الكلب، تعتبر الأقوى له والأعلى سقفاً على الإطلاق منذ دخوله قصر بعبدا. لكن تريد من السلطة ترجمة عالية وليس كخط إعلان المواقف. وتقول أوساط ديبلوماسية أميركية إن رئيس الجمهورية على غالبي الرأي لا يستند على قاعدة شعبية، وعلى الرغم من ذلك اتخذ قراره ونجح في تحقيقه. وبغض النظر عما ستؤول إليه الأمور والعمليات العسكرية مع ، إلا أن ثمة تناغماً واضحاً على ضرورة تفكيك التركيبة العسكرية لـ«حزب الله»، وهو ما قاله بوضوح السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال زيارته ويظهر ذلك في الموقف القوي الذي سمعناه به السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى، لا سيما بعد عودته من مارالاغو، حيث التقى بالرئيس الأميركي ونشر صورة التقطها معه في ملعب الغولف.لكن، وفي المقابل، لا تبدو الأمور بالسهولة التي يعتقدها البعض، فـ«حزب الله» ووفق مواقف مسؤوليه، يعتبر بدوره أنه لم يقدم على خطوة تراجعية إضافية، ولذلك فهو لا يتجاوب مع طلبات التحقيق.وكان قد تسرب بأن «حزب الله» قد يستغل الواقع الاقتصادي والمعيشي الصعب ليركب موجة الشارع بوجه الحكومة ويحقق نقاطه السياسية وهي المعادلة الصعبة التي تحاصر السلطة، ويجعلها مترددة، على الرغم من علمها بأن عامل الوقت لا يصب في صالحها، فكلما تقدم الوقت كلما خسرت المزيد من هيبتها، وبذلك تستدرج «حزب الله» المزيد من نقاط القوة والحضور. أضف إلى ذلك ابتعاد الشارع أكثر فأكثر عن الحكومة، بما فيه الفئة التي تصنف نفسها مؤيدة وداعمة للمعادلة السياسية القائمة حالياً. وفي المقابل، لا تبدو الأمور بالسهولة التي يعتقدها البعض. فـ«حزب الله»، ووفق مواقف مسؤوليّه، يعتبر بدوره أنّه لن يُقدِم على خطوة تراجعية إضافية. ولذلك فهو لا يتجاوب مع طلبات التحقيق، ولاسيما حول الإستماع لإفادات بعض الأشخاص. أضف إلى ذلك، بدء تحريك الشارع ولو بشكل مضبوط، أمام الحركات المطلبية. وكان قد تسرّب بأنّ «حزب الله» قد يستغل الواقع الإقتصادي والمعيشي الصعب ليركب موجة الشارع بوجه الحكومة ويحقق نقاطه السياسية. وهي المعادلة الصعبة التي تحاصر السلطة، ويجعلها مترّددة، على الرغم من علمها بأنّ عامل الوقت لا يلعب في صالحها. فكلّما تقدّم الوقت كلّما خسرت المزيد من هيبتها، وكلّما استرجع «حزب الله» المزيد من نقاط القوّة والحضور. أضف إلى ذلك، ابتعاد الشارع أكثر فأكثر عن الحكومة، بما فيه الفئة التي تصنّف نفسها مؤيّدة وداعمة للمعادلة السياسية القائمة حالياً.