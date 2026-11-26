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قبيل نهاية ولاية قوات "اليونيفيل" في جنوب ، وعقد الدولي جلستي مشاورات بشأن الاحتمالات التي تترتب على نهاية ولايتها والبديل الممكن منها، كان البارز ما نقل عن مصادر في في نيويورك، من أن السفير الفرنسي لدى المنظمة الدولية جيروم بونافون عرض، خلال جلسة المشاورات في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، الخطوط العريضة للخطة المتعلقة بانتهاء مهمة "اليونيفيل".وتلحظ الخطة التي تعمل فرنسا على تضمينها في مشروع القرار الذي تتولى صياغته، "تنظيم انسحاب تدريجي للقوة الدولية يمتد على مدى سنة، تفادياً لحدوث فراغ أمني في جنوب لبنان بعد انتهاء تفويضها في 31 كانون الأول المقبل".وتقضي الخطة الفرنسية" بالإبقاء خلال هذه المرحلة الانتقالية على عدد من عناصر "اليونيفيل" لمواصلة تنفيذ بعض المهمات التي يشملها تفويضها الحالي، ومنها تأمين الاتصال بين الأطراف والتنسيق الميداني لتفادي الاحتكاك بينها، والمراقبة ورفع التقارير، فضلاً عن تقديم الدعم الميداني بفضل القدرات التي تمتلكها القوة الدولية في مجالي إزالة الألغام والهندسة العسكرية، والاستمرار في تقديم الدعم الإنساني للسكان".ووصفت المصادر الأممية "موقف السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز من الطرح الفرنسي بأنه منفتح على التفاوض، مشيرة إلى أن الجانب الفرنسي مهّد الطريق إلى حدّ كبير أمام هذه المناقشات، خصوصاً أن والتز، بحكم خلفيته العسكرية، يدرك خطورة الفراغ الأمني في منطقة كالجنوب اللبناني".وأكدت المصادر" أن مشروع القرار سيتضمن إشارة إلى الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، وإلى أهمية تنفيذ القرار الدولي 1701".في المقابل، ذكرت مصادر رسمية متابعة لمداولات مجلس الامن الدولي حول تشكيل قوة أممية تحل محل اليونيفيل، "أن لا شي تحقق حتى الآن، وما يجري لم يتخذ بعد الطابع الرسمي بل هناك تبادل افكار ومقترحات ينقلها مندوب فرنسا، وهو الذي سيقدم خلال ايام وربما مطلع الشهر المقبل الصيغة التي يتم الاتفاق عليها في المداولات غير الرسمية، لتشكيل قوة بديلة تتولى مهام المراقبة والتحقّق والمتابعة لأي احداث امنية تقع في الجنوب والافادة عنها".واشارت مصادر ديبلوماسية اخرى الى"ان فرنسا تمضي في صياغة المشروع الذي اتفقت عليه مع وهو نشر بضع مئات من المراقبين على الحدود الدولية بين لبنان واسرائيل غير أن جوهر الاشتباك السياسي والدبلوماسي المرتقب يتمحور حول السند القانوني لهذا الانتشار؛ إذ تشير التوقعات إلى احتمال ارتكاز المشروع على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يتيح استخدام القوة العسكرية لفرض تنفيذ المهام الموكلة إلى هؤلاء المراقبين".واشار مصدر دبلوماسي أوروبي إلى أن الصيغة التي يطرحها تمثل مقاربة متكاملة لحفظ المصالح من وجهة نظره. وترتكز رؤية الرئيس ضرورة الإبقاء على وجود قوة دولية تعمل حصراً تحت مظلة القرار 1701، بحيث تدفع باتجاه تكريس هذا القرار والالتزام الفعلي بتطبيق بنوده كافة، لا سيما ما يتعلق بترتيبات الوضع في الجنوب، وضمان الانسحاب الكامل، ومعالجة ملف السلاح ضمن الأطر المتفق عليها. كما يشدد طرح على رفض استقدام قوات متعددة الجنسيات خارج إطار الأمم المتحدة، ويعترض بشدة على فكرة دمج اتفاق الإطار داخل القرار 1701، انطلاقاً من قناعة مفادها أن هذا الاتفاق يفتقر إلى نص صريح وواضح يلزم بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، وينطوي على بنود أمنية غامضة بين الجانبين، مؤكداً أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال اعتماد اتفاق الإطار كمرجعية ناظمة للعلاقة أو للوضع الميداني في لبنان.