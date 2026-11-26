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لم يكن أثر الهدنة المعلنة في نيسان واحداً على في مختلف المناطق ، إذ تكشف معطيات رسمية حديثة فارقاً واسعاً في حركة العودة بين منطقة وأخرى، فقد بلغ معدل المغادرة من مراكز الإيواء في – 84.1%، ما يعني أن الغالبية الساحقة من النازحين هناك عادت إلى بلداتها، في حين لم يتخطَّ المعدل في 5.2%. وبذلك بقيت العاصمة تستضيف أكبر تجمّع للنازحين في ، بنحو 12,524 أسرة تضم أكثر من 41 ألف شخص، أي أن قرابة 95 من كل 100 نازح فيها لم يغادروا مراكز الإيواء رغم توقف القتال.ويرتبط هذا الفارق إلى حد بعيد بالمناطق التي جاء منها نازحو بيروت، وفي مقدمها الضاحية الجنوبية والقرى الحدودية التي دُمّرت أو لا تزال تحت ، حيث لم تعد هناك منازل يمكن العودة إليها. ويؤكد ذلك أن عدد العائلات في مراكز الإيواء على المستوى الوطني لم ينخفض بعد الهدنتين إلا بنسبة 9.9%، بل اضطرت الجهات المعنية إلى إعادة فتح 20 مركزاً من أصل 70 مركزاً كانت قد أُغلقت.وتضع هذه الأرقام لبنان أمام نوعين من النزوح: نزوح مؤقت انتهى مع الهدنة، ونزوح طويل الأمد يحوّل آلاف العائلات من الجنوب والضاحية إلى مقيمين في مراكز الإيواء من دون أي أفق واضح للعودة.