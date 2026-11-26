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نوّه أحد في بعمل إحدى الجهات السياسية في ، من النواحي الاجتماعية والإنسانية والخدماتية، مشيراً إلى أنه راقب عن كثب، منذ سنوات، أداء هذه المجموعة على مدار السنة، تجاه أهالي الأولى، ولا سيما في زمن الأعياد، وتحديداً .ولفت إلى أن هذه الجهة تسعى إلى توفير أجواء ميلادية مميزة في شوارع الأشرفية، إلى جانب تقديم المعايدات، وخصوصاً المساعدات المادية، بكل سرية، وعلى قاعدة «لا تدع يدك اليسرى تدري ما أعطت يدك اليمنى».وختم المصدر بالإشارة إلى أن سيادة المطران، المعروف بسعيه الدائم إلى عمل الخير والمساعدة، وجّه رسالة شكر وامتنان إلى هذه الجهة، صاحبة الأيادي البيضاء، تقديراً لجهودها الإنسانية والاجتماعية.