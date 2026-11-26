أمام تصعيد سياسي لا يقل خطورة عن التصعيد الأمني الذي تشهده جبهته الجنوبية. فالمواجهة بين الدولة و" " لم تعد محصورة بملف حصرية السلاح أو بقرار الحرب والسلم، بل باتت تمتد إلى صلاحيات المؤسسات القضائية والأمنية، وإلى طبيعة العلاقة بين رئاسة الجمهورية والحزب، في ظل تباعد متزايد في المواقف والرؤى.

وفي جديد هذا التصعيد، جاء كلام الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ليرفع سقف المواجهة مع العهد، منتقداً خطاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في ذكرى الاستقلال، ومتهماً إياه بالمساواة بين والمقاومة، كما اتهم بالضغط على السلطة لتقديم تنازلات لمصلحة إسرائيل، سائلاً ما إذا كانت التنازلات والاستسلام قد أصبحا سمة هذا العهد.

لكن الرسالة الأكثر حساسية في كلام قاسم جاءت في معرض دفاعه عن الموقوفين في قضيتي البترون وضهر البيدر. فإذ به يطالب بالإفراج عن الشبان الخمسة الموقوفين في البترون، ووصف عمل المجموعة المرتبطة بقضية متفجرات ضهر البيدر بأنه مشروع، قبل أن يطلق تحذيره: "لصبرنا على الظلم حدود، وعندما نشعر بالخطر يقترب سندفعه وندافع عن وجودنا وحقوقنا".

وفي مقابل هذه اللهجة التصعيدية، تحدث قاسم عن إبقاء باب التفاهم الداخلي مفتوحاً، وأبدى استعداد الحزب لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني، شرط الانسحاب الكامل، معتبراً أن السيادة تبدأ بتحرير الأرض. فهل نحن أمام محاولة لفتح باب الحوار بشروط الحزب، أم أمام معادلة جديدة عنوانها التفاوض تحت سقف التهديد؟

قضائياً، تكتسب قضية الموقوفين أبعاداً إضافية بعدما صدرت مذكرات توقيف بحق خمسة أشخاص في الملف المرتبط بالتحركات الأمنية في جرود البترون وبشري، فيما طُلب إحضار ثلاثة آخرين للاستجواب. وهنا يبرز السؤال حول حدود الفصل بين المسار القضائي والضغوط السياسية، ومدى قدرة المؤسسات على متابعة التحقيقات بعيداً من أي تدخل أو تهويل.

أما في الجنوب، فتستمر الاعتداءات والانتهاكات الميدانية، فيما تتكثف الاتصالات بشأن مستقبل المنطقة الحدودية والترتيبات الأمنية التي ستلي انتهاء مهمة قوات اليونيفيل، وسط مخاوف من أي فراغ قد ينعكس على الاستقرار والسيادة.

وفي الداخل، تتراكم الملفات الاقتصادية والاجتماعية، من الأعباء المعيشية إلى التحركات المطلبية، في وقت يحتاج فيه اللبنانيون إلى دولة تحمي أمنهم وتؤمّن حقوقهم، لا إلى مزيد من السجالات التي تستنزف ما تبقى من ثقتهم بالمؤسسات.

بين تصعيد نعيم قاسم، وإصرار العهد على حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم، والاختبار القضائي والأمني، يبقى السؤال الأهم: هل لا يزال هناك متسع لتفاهم وطني يعيد الاعتبار إلى الدولة، أم أن لبنان يتجه إلى مواجهة داخلية جديدة عنوانها مَن يملك الكلمة الفصل؟

إقليمياً ودولياً... بؤر التوتر تتسع

أمّا إقليمياً، فلا يبدو أمام مجرد تصعيد متفرق على جبهات متعددة، بل أمام مشهد متشابك تتداخل فيه المواجهة الأميركية الإيرانية مع التطورات العسكرية في الخليج والبحر الأحمر واليمن. فقد شهد مضيق هرمز تطوراً بالغ الخطورة مع إعلان الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلتي نفط إثر اصطدامهما بألغام بحرية، فيما أعلنت قوات التحالف بقيادة اعتراض أربع مسيّرات في المنطقة الشرقية، بالتزامن مع تصعيد عسكري في اليمن وتهديدات حوثية باستهداف الموانئ السعودية. وهي تطورات تضع أمن الطاقة والممرات البحرية الدولية أمام اختبار جديد.

وفي غزة، لا تزال الهدنة تواجه خروقات إسرائيلية متكررة، فيما تتواصل المعاناة الإنسانية، مع تحذيرات من كارثة إضافية تهدد مئات آلاف النازحين بسبب الأحوال الجوية والمنخفضات المرتقبة. أما في الضفة الغربية، فتتواصل الإجراءات الإسرائيلية التي تزيد من عزل التجمعات الفلسطينية وتقييد حركة السكان.

وفي العراق، يبرز تطور سياسي وأمني يستحق المتابعة، بعدما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً يتيح لبغداد نشر قوات اتحادية على الحدود الدولية، بما فيها حدود إقليم كردستان، في خطوة تعكس محاولة الحكومة إعادة تثبيت سلطة المركز على الملفات الأمنية والاقتصادية الاستراتيجية، في مواجهة نفوذ القوى المسلحة والإدارات المحلية.

أما دولياً، فتتجه الأنظار إلى تداعيات القمة الثلاثية الأميركية الروسية الصينية، وما إذا كان إعلان التفاهم حول الحد من المخاطر النووية وفتح قنوات الحوار بين واشنطن وموسكو وبكين يمكن أن يشكل بداية لتوازن دولي جديد، أم أنه مجرد هدنة دبلوماسية في عالم تتصاعد فيه الصراعات من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط.

وفي السياق نفسه، تبرز الحرب الأوكرانية مجدداً في صلب الاتصالات الدولية، وسط استمرار الضربات المتبادلة على المنشآت النفطية، فيما تتزايد المخاوف الأوروبية من اتساع التوتر مع ، ولا سيما بعد تحذيرات حلف شمال الأطلسي من التهديدات المحتملة في الفضاء.

وفي إسرائيل، لا تقل التطورات السياسية أهمية، إذ تتواصل معركة تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، فيما يبرز غادي آيزنكوت في مواجهة بنيامين نتنياهو، خصوصاً في مسألة العودة إلى ضرب إيران. وهذا تطور يستحق التوقف عنده، لأن تبدّل الحسابات السياسية في تل أبيب قد ينعكس مباشرة على خيارات التصعيد أو التهدئة في المنطقة.

والسؤال الذي يجمع هذه الملفات: هل نحن أمام مرحلة إعادة رسم خرائط النفوذ والتوازنات في الشرق الأوسط، بالتوازي مع محاولة القوى الكبرى منع انزلاق العالم إلى مواجهة أوسع، أم أن تعدد بؤر التوتر يجعل أي تسوية مؤقتة قابلة للانهيار عند أول اختبار؟

فمن إلى طهران، ومن غزة إلى مضيق هرمز، وصولاً إلى موسكو وواشنطن وبكين، تبدو المنطقة والعالم أمام مرحلة إعادة حسابات كبرى. وفي خضم هذه التحولات، يبقى السؤال اللبناني الأكثر إلحاحاً: هل يستطيع لبنان تحصين نفسه من ارتدادات الصراعات الإقليمية والدولية، أم سيبقى ساحة تتقاطع فوقها مصالح الآخرين وحساباتهم؟