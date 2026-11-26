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لفت مصدرٌ استشاري إلى أن رئيس الجمهورية كانت له اليد الطولى في إحياء كل المناسبات التي تخلّلها رفع أعلام لبنانية، في الأسبوع الذي سبق الذكرى الـ38 للاستقلال .ويأتي هذا الاهتمام لأسباب عدة، أولها الخلفية العسكرية لرئيس الجمهورية، وما كان يعنيه بالنسبة إليه منذ نشأته، وصولاً إلى سدة الرئاسة. كما أن الرئيس لديه قناعة راسخة بأن العلم هو رمز وحدة البلاد والشعب، والقاسم المشترك بين جميع أبنائه.وأضاف المصدر أن الرئيس أراد تفعيل دور " للعلم اللبناني"، لما لهذا المجلس من أهمية على صعيد تنشئة الجيل الجديد وتعزيز ارتباطه بالرموز الوطنية.وختم المصدر بالقول إن الرئيس يسعى إلى إعادة الاعتبار لهذه الراية المشرفة، التي حاول البعض في الداخل والخارج التطاول عليها خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكداً أن علم سيبقى مرفوعاً مدى الأزمان.