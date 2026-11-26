في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي صادف يوم امس في 25 تشرين الثاني، يعود ملف حماية إلى الواجهة، وسط واقع تتداخل فيه الاعتداءات الجسدية والنفسية والاقتصادية والتحرش والعنف الجنسي، مع أزمات اقتصادية واجتماعية وأمنية تجعل النساء والفتيات أكثر عرضة للمخاطر. وبينما تتوافر في لبنان قوانين ومؤسسات وآليات للتبليغ والحماية، لا تزال الفجوة كبيرة بين النصوص القانونية والتطبيق، فيما يبقى حجم الظاهرة الفعلي أكبر من الأرقام المسجلة، بفعل الخوف والوصمة الاجتماعية والاعتماد الاقتصادي على المعتدي.

لا يمكن قراءة واقع العنف ضد المرأة في لبنان من خلال عدد الشكاوى الأمنية وحده، إذ إن قسماً كبيراً من الضحايا لا يتقدم ببلاغات رسمية، فيما تعكس بيانات المنظمات التي تقدم خدمات للناجيات الحالات التي تمكنت من الوصول إليها، وليس إجمالي حالات العنف في المجتمع.

وفي هذا السياق، يقدم نظام إدارة معلومات العنف القائم على النوع الاجتماعي (GBVIMS)، الذي يضم بيانات من مؤسسات ومنظمات تقدم خدمات للناجيات في لبنان، مؤشراً مهماً إلى طبيعة الظاهرة واتجاهاتها.

فوفق التقرير النصفي لعام 2026، الذي يغطي الفترة الممتدة بين كانون الثاني وحزيران، شكّلت النساء والفتيات 99% من الناجين المسجلين، فيما مثّل البالغون 92% منهم. كما استحوذ العنف من الشريك الحميم على 90% من الحالات المسجلة، ما يعكس استمرار المنزل والعلاقة الزوجية أو العاطفية بوصفهما من أبرز السياقات التي يقع فيها العنف.

أما على مستوى أشكال الاعتداء، فسجل التقرير النفسي والعاطفي 39% من الحالات، في مقابل 38% للاعتداء الجسدي.

وهذه النسب لا تعني أن بقية أشكال العنف أقل خطورة، بل تكشف تعدد الانتهاكات التي تتعرض لها النساء، والتي قد تبدأ بالتهديد والإهانة والسيطرة النفسية، ولا تنتهي بالاعتداء الجسدي أو الجنسي.

العنف الأسري... الخطر الأكبر داخل العلاقة الحميمة

من أبرز ما تكشفه البيانات أن العنف لا يرتبط بالضرورة بالشارع أو الأماكن العامة، بل إن النسبة الأكبر من الحالات المبلغ عنها تقع في إطار العلاقة مع الشريك. ووفق التقرير نفسه، ارتفعت حالات العنف من الشريك الحميم بنسبة 9% في النصف الأول من عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، رغم تسجيل تراجع إجمالي الحالات المبلغ عنها بنسبة 32%.

وهنا تبرز نقطة أساسية: لا يجوز تفسير تراجع البلاغات على أنه تراجع في العنف نفسه. فالتقرير يربط هذا الانخفاض أيضاً بتداعيات التصعيد الأمني والنزوح، وتراجع قدرة المؤسسات على الوصول إلى الضحايا، ونقص التمويل والخدمات، والصعوبات التي تواجه النساء في الإفصاح عما يتعرضن له.

كما أظهر أن 20% من الناجيات المسجلات كنّ من النازحات داخلياً، وأن 29% منهن طلبن المساعدة بعد مرور أكثر من شهر على وقوع الحادثة، ما يعكس حجم العوائق التي تحول دون الوصول السريع إلى الحماية

وتتضاعف خطورة هذه الوقائع في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها لبنان، حيث يؤدي النزوح والعيش في مراكز إيواء مكتظة وغياب الخصوصية والضغوط الاقتصادية إلى زيادة هشاشة النساء والفتيات، خصوصاً اللواتي يفتقرن إلى شبكة دعم اجتماعي أو موارد مالية مستقلة.

وفي هذا الإطار، تشير بيانات صندوق للسكان إلى أن معدل الاعتداءات الجنسية والاغتصاب المبلغ عنها في لبنان ارتفع بنسبة 58% بين عامي 2024 و2025، وأن نحو 43% من الناجيات المسجلات في هذه الفئة كنّ من القاصرات. وهذه الأرقام تضع العنف الجنسي ضد الفتيات ضمن أكثر الملفات إلحاحاً، وتؤكد ضرورة عدم حصر النقاش بالعنف الواقع بين الزوجين.

ماذا تقول أرقام قوى الأمن الداخلي؟

على المستوى الرسمي، تشكل البلاغات المسجلة لدى أحد المؤشرات المتاحة لقياس حجم المشكلة، وإن كانت لا تعكس بالضرورة كل الحالات.

ووفق المعلومات الواردة في التقرير الوطني المقدم إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل في الأمم المتحدة، سجلت قوى الأمن الداخلي خلال عام 2024:

- 775 شكوى عنف أسري.

- 81 شكوى تحرش جنسي.

- 6 شكاوى ابتزاز إلكتروني استهدفت فتيات وقاصرات.

وتكشف هذه الأرقام تعدد أشكال الاعتداء التي تصل إلى ، من العنف داخل الأسرة إلى التحرش والابتزاز عبر الفضاء الإلكتروني.

لكن هذه الأرقام تحتاج إلى قراءة حذرة، إذ لا يمكن اعتبارها إحصاءً شاملاً لحالات العنف في لبنان، ولا يجوز جمعها مع بيانات المنظمات الحقوقية باعتبارها فئات منفصلة بالضرورة، لاختلاف مصادر الرصد وآليات تسجيل الحالات.

قانون موجود... ولكن هل تكفي الحماية القانونية؟

على المستوى التشريعي، أقر لبنان القانون رقم 293 عام 2014، المتعلق بحماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، قبل أن يُعدّل بموجب القانون رقم 204 الصادر عام 2020.

وشكل إقرار القانون محطة مهمة في الاعتراف بالعنف الأسري كقضية تستوجب تدخلاً قانونياً ومؤسساتياً، كما أتاح مسارات لطلب الحماية واتخاذ تدابير قضائية بحق المعتدي.

إلا أن وجود التشريع لا يعني بالضرورة أن الضحية تحصل على الحماية المطلوبة. فالتحدي يرتبط بمدى تطبيق القانون، وسرعة الاستجابة للشكاوى، وتوفير المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية، فضلاً عن قدرة النساء على مغادرة البيئة العنيفة من دون التعرض لمزيد من المخاطر.

وتشير الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2022-2030 إلى أن معالجة العنف ضد النساء تطورت مع إقرار القانون وإطلاق الخط الساخن 1745، لكنها أقرت في الوقت نفسه بأن التقدم لا يزال متفاوتاً بين المناطق والفئات الاجتماعية.

لا تتوقف المشكلة عند تسجيل الاعتداء أو تقديم الشكوى، بل تمتد إلى مرحلة ما بعد العنف، حيث تحتاج الناجية إلى حماية فعلية ومتابعة نفسية واجتماعية وقانونية، فضلاً عن إمكانية تأمين مكان آمن لها ولأطفالها عند الضرورة.

وفي هذا السياق، يكشف تقرير GBVIMS للنصف الأول من عام 2026 عن فجوات واضحة في الخدمات، أبرزها أن 52% من الإحالات المتعلقة بخدمات الصحة النفسية لم تكن متاحة، ما يعني أن عدداً كبيراً من النساء اللواتي يحتجن إلى الدعم المتخصص لا يحصلن عليه بالشكل المطلوب.

وتزداد المشكلة تعقيداً عندما تكون المرأة غير مستقلة اقتصادياً أو مضطرة إلى البقاء نفسه مع المعتدي، أو عندما تخشى خسارة حضانة أطفالها أو التعرض لضغوط عائلية واجتماعية في حال قررت التبليغ.

ومن الناحية العملية، يتيح لبنان للنساء المعنفات التواصل مع الخط الساخن 1745 التابع لقوى الأمن الداخلي، والمخصص لتلقي شكاوى العنف الأسري. كما يمكن للناجيات اللجوء إلى المؤسسات والجمعيات المتخصصة للحصول على المساعدة القانونية والنفسية والاجتماعية، والإرشاد إلى خيارات الحماية والإيواء.

من التبليغ إلى المحاسبة... التحدي المستمر

في المحصلة، تكشف الأرقام أن العنف ضد المرأة في لبنان ليس ظاهرة هامشية أو محصورة بنمط واحد من الاعتداءات، بل مشكلة متعددة الأوجه، تتداخل فيها العوامل الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والأمنية.

والأخطر أن البيانات المتاحة لا تقدم صورة كاملة عن حجم الظاهرة، بل ترصد الحالات التي وصلت إلى الأجهزة الأمنية أو المؤسسات المعنية، فيما تبقى حالات كثيرة خارج الإحصاءات بسبب الخوف من التبليغ أو الوصمة الاجتماعية أو غياب الحماية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، لا يكفي استحضار الشعارات والتأكيد على الحقوق، بل تبرز الحاجة إلى قاعدة بيانات وطنية موحدة، وإحصاءات دورية وشفافة، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والقضائية، وتوسيع خدمات الإيواء والدعم النفسي والقانوني، وضمان استقلالية المرأة الاقتصادية.

فالمعيار الحقيقي لنجاح مكافحة العنف لا يكمن في عدد القوانين التي أُقرت أو الحملات التي أُطلقت، بل في قدرة كل امرأة على الإبلاغ عن الاعتداء الذي تتعرض له، والحصول على الحماية والعدالة، من دون أن تضطر إلى بين سلامتها الشخصية وأمنها الاقتصادي أو استقرار أسرتها.