لم تعد الضغوط التي يتعرّض لها " " محصورة بالشقّ العسكري أو بملف سلاحه، إذ إن التحولات التي تشهدها علاقاته مع عدد من حلفائه التقليديين، بالتزامن مع تنامي التدخلات الخارجية في الشأن اللبناني، تطرح تساؤلاً حول ما إذا كان هناك مسار متكامل يستهدف إعادة تشكيل البيئة السياسية المحيطة بـ"الحزب"، وتجريده تدريجياً من شبكة تحالفاته الداخلية، بالتوازي مع الضغوط العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية.

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ولعلّ أبرز ما يلفت في هذا المسار هو توقيته، خصوصاً أن المواجهة على مستوى المنطقة لم تُحسم بعد، وأن موازين القوى الإقليمية لا تزال عرضة لتبدلات قد تنعكس على الواقع اللبناني. إلا أن بعض القوى المحلية والإقليمية تتصرف انطلاقاً من فرضية أن التحوّلات التي طرأت على موقع "حزب الله" خلال الحرب باتت نهائية، وتسعى إلى ترجمتها سياسياً في الداخل اللبناني، من خلال تكريس معادلات تتجاوز في مفاعيلها الظرف العسكري الراهن.

وفي هذا الإطار، لم تعد الضغوط تستهدف "الحزب" بصورة مباشرة فحسب، بل باتت تطاول عدداً من حلفائه التقليديين، عبر وسائل تتراوح بين فرض والتلويح بتوسيع نطاقها، وبين فتح قنوات التواصل مع عواصم إقليمية ودولية. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الانفتاح على بعض هذه القوى والشخصيات بات مشروطاً بفكّ ارتباطها السياسي تدريجياً بـ"حزب الله"، بما يجعل استمرار العلاقة معه مكلفاً على مستوى حضورها الداخلي وعلاقاتها الخارجية.

ويتّخذ هذا المسار بُعداً آخر مع التركيز على الجيل السياسي الصّاعد داخل عدد من القوى الحليفة لـ"الحزب"، خصوصاً تلك التي تستعدّ لانتقال القيادة فيها من جيل إلى آخر. وبحسب المصادر نفسها، فإن الرهان على إحداث تبدّل في خيارات القيادات الجديدة مردّه صعوبة دفع بعض القيادات التاريخية إلى التخلّي عن تحالفات شكّلت جزءاً أساسياً من مسيرتها السياسية، الأمر الذي يفسّر الجمع بين الضغط على الجيل الحالي وفتح آفاق سياسية أمام الجيل المقبل، وفق شروط تتصل بطبيعة علاقته المستقبلية بـ"الحزب".

غير أن تراجع علاقة "الحزب" ببعض حلفائه لا يمكن ردّه بالكامل إلى الضغوط الخارجية، خصوصاً أن خياراته السياسية والعسكرية خلال السنوات الماضية كانت موضع خلاف مع عدد من هذه القوى، التي وجدت نفسها أمام استحقاقات داخلية وحسابات شعبية وانتخابية دفعتها إلى إعادة النظر في طبيعة تحالفاتها. كما أن "الحزب" نفسه يتحمّل جانباً من مسؤولية تراجع بعض هذه العلاقات، سواء في إدارته للتفاهمات السياسية أو في مقاربته للملفات التي شكّلت موضع تباين مع حلفائه.

أما في خلفية هذه التطورات، فإن استهداف شبكة تحالفات "الحزب" العابرة للطوائف قد يكون أكثر تأثيراً على موقعه السياسي من استهداف حضوره المباشر في المؤسسات الدستورية، ذلك أن جزءاً أساسياً من نفوذه على مدى السنوات الماضية ارتبط بقدرته على بناء تفاهمات مع قوى تنتمي إلى بيئات سياسية وطائفية مختلفة. وبالتالي، فإن تفكيك هذه الشبكة من شأنه أن يحصر حضوره السياسي ضمن نطاق مذهبي أضيق، ويحدّ من قدرته على التأثير في الاستحقاقات الداخلية المقبلة.

وعلى صعيد متصل، يواكب هذه الضغوط خطاب سياسي وإعلامي يسعى إلى تكريس قناعة لدى حلفاء "الحزب" بأن استمرار العلاقة معه قد يأتي على حساب فرصهم السياسية مستقبلاً، خصوصاً أن الانفتاح الخارجي على بعض الشخصيات يجري بالتوازي مع تصاعد الضغوط على شخصيات أخرى تنتمي إلى الفريق السياسي نفسه. ولعلّ ما يستحق التوقف عنده هنا، هو مدى ارتباط هذا المسار بالمطالب الدولية المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة، وما إذا كانت تلك المطالب قد باتت مدخلاً لإعادة صياغة التوازنات السياسية الداخلية بما يتجاوز ملف السلاح نفسه.

وترى المصادر أن نجاح هذا المسار يبقى مرتبطاً بمدى صوابية التقديرات التي يستند إليها، خصوصاً أن التراجع العسكري لا يعني بالضرورة فقدان القدرة المبادرة السياسية، كما أن تبدّل خيارات بعض الحلفاء لا يلغي حضور "الحزب" الشعبي والنيابي. فضلاً عن ذلك، فإن أي تحول في المعادلات الإقليمية، وفق المصادر، قد يدفع بعض القوى إلى مراجعة خياراتها مجدداً، في حين تبقى قدرة "الحزب" على ترميم علاقاته مرهونة أيضاً بمدى استعداده لمراجعة أدائه السياسي وطبيعة إدارته لتحالفاته الداخلية.

وعليه، فإن التعامل مع موازين القوى الحالية باعتبارها أساساً ثابتاً لإعادة صياغة المشهد اللبناني ينطوي على مجازفة سياسية، خصوصاً أن القوى التي تسعى إلى تكريس نتائج المواجهة في الداخل اللبناني تبني حساباتها على نتائج لم تُحسم بعد في المنطقة.