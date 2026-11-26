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دخل لـ" " الشيخ نعيم قاسم مباشرة على خط أزمة شاحنة المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر، متبنّياً الموقوفين علناً في كلمة ألقاها مساء أمس الأربعاء. وأكد قاسم أن "شباب ضهر البيدر هم من وعملهم مشروع وكانوا في حالة عادية جداً في تجهيز المقاومة"، مطالباً بالإفراج عنهم وعن الموقوفين في ملف بشري - البترون. كما وجّه رسالة تحذيرية للسلطة مفادها أن "للصبر على الظلم حدود"، منتقداً مواقف رئيس الجمهورية جوزيف عون ومعتبراً أن السلطة تخضع للضغوط والوصاية الأميركية.تأتي مواقف قاسم في ظل تسارع لافت في المسار القضائي للملف، حيث ردّت الهيئة الاتهامية في قبل يومين بالإجماع الاستئناف المقدّم من خمسة مدعى عليهم، مثبّتةً قرار قاضية التحقيق العسكري الأولى غادة أبو علوان القاضي بردّ دفوعهم الشكلية، ما يفتح الباب أمام استدعائهم مجدداً للاستجواب ضمن ادعاء يشمل 13 شخصاً ينتمون إلى الحزب.وعلى المستوى السياسي والدولي،الى ذلك، تتواصل فصول القضية القضائية المتعلقة بخمسة عناصر من "حزب الله"، يُشتبه في أنهم شكّلوا مجموعة أمنية في جرود بشرّي، وذلك بعد حوالى عشرة أيام على توقيفهم.وأصدرت قاضية التحقيق العسكري الأولى في ، غادة أبو علوان، مذكرات توقيف وجاهية بحق العناصر الخمسة، وذلك عقب جلسة استجواب ركّزت على طبيعة المهمة التي كانوا يؤدونها في المنطقة. وحضر الجلسة وكيل المدّعى عليهم، المحامي معن الأسعد.والموقوفون هم: محمد عواضة، وحسن فنيش، ومحمد رشيد، وقزحيا علّوه، وحسين دبوق. وتستند الملاحقة إلى ادعاء مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، الذي يُنسب إليهم جرائم تشكيل مجموعة مسلحة، والتخطيط للمساس بأمن الدولة الداخلي، والقيام بأعمال عسكرية وأمنية دون ترخيص.وفي السياق نفسه، أصدر القاضي غانم مذكرات بحث وتحرٍّ بحق ثلاثة من كوادر الحزب يُشتبه في ارتباطهم بهذه الخلية. وجاء ذلك بعد أن استُدعوا إلى "شعبة المعلومات" وامتنعوا عن الحضور، فأمر بسوقهم إلى التحقيق فور العثور عليهم.يتزامن هذا التصعيد مع بيان مشترك أصدرته خمس دول هي والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا واليابان أمس، دعت فيه السلطات إلى اعتماد مسار قضائي سريع ومستقل بعيداً عن التدخلات السياسية وربطت ذلك بضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وسط استمرار الجدل الحكومي حول طلب وزير العدل عادل نصار إحالة الملف إلى المجلس العدلي واستغراب لتأجيل جلسات ، معتبراً أن هذا التأجيل يحمل محاولة لإعادة طرح ملف الإحالة إلى المجلس العدلي خلافاً للتفاهم السابق الذي أبقى القضية في عهدة العسكري.بين تمسّك "حزب الله" بشرعية تحركاته وتحذيراته المباشرة من المساس بملفاته الأمنية، وتقاطع الإصرار القضائي مع الضغوط الدولية لحصر السلاح بيد الدولة، تبقى الأنظار شاخصة نحو جلسات مجلس الوزراء المقبلة وما ستؤول إليه المواجهة الصامتة حول صلاحيات المجلس العدلي والقضاء العسكري.