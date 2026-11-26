قُتل شخصان وأُصيب ثلاثة آخرون في اشتباك مسلح بين سائقي فانات عند الموقف رقم 4 في حي الجامعة بالضاحية الجنوبية لبيروت، قبل أن يمتد الإشكال إلى منطقة الليلكي.

وأفادت مندوبة " " عن أن خلافاً على أفضلية المرور تطوّر إلى إطلاق نار، فيما نُقل المصابون إلى الطبي.

وشهد حي الجامعة انتشاراً واسعاً للجيش، بمؤازرة ، لضبط الوضع وملاحقة مطلقي النار.