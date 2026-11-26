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قُتل شخصان وأُصيب ثلاثة آخرون في اشتباك مسلح بين سائقي فانات عند الموقف رقم 4 في حي الجامعة بالضاحية الجنوبية لبيروت، قبل أن يمتد الإشكال إلى منطقة الليلكي.
وأفادت مندوبة "لبنان24" عن أن خلافاً على أفضلية المرور تطوّر إلى إطلاق نار، فيما نُقل المصابون إلى مركز لبنان الطبي.
وشهد حي الجامعة انتشاراً واسعاً للجيش، بمؤازرة مديرية المخابرات، لضبط الوضع وملاحقة مطلقي النار.
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