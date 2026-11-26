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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
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"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لضبط المخالفات في المؤسسات الغذائية وحماية الصحة العامة، وبناء على إشارة النيابة العامة التمييزية، نفذت قوة من قسم المباحث الجنائية المركزية في وحدة الشرطة القضائية بمؤازرة المجموعة الخاصة في هذه الوحدة وفوج التدخل السريع في وحدة القوى السيارة، وبرفقة خبراء من وزارات الصحة والزراعة والاقتصاد، بتاريخ 24-11-2026، مهمة للكشف على جميع الملاحم في سوق صبرا.
وبنتيجة الكشف، تبين وجود 25 ملحمة غير مرخصة، جرى ختمها بالشمع الأحمر.
وأثناء مغادرة القوة، تجمهر عدد من المواطنين، وتخلل التجمهر إشعال إطارات في محاولة لمنعها من الخروج. وعلى الأثر، عملت القوة على معالجة الوضع وإعادة فتح الطريق وتفريق المتجمهرين".