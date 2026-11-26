يسيطر طقس خريفي مستقر على والحوض الشرقي للمتوسّط مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية يوم الجمعة مع نشاط بسرعة الرياح. ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتباراً من بعد ظهر الأحد بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً مركزه ايطاليا والذي يقترب تدريجياً مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر بداية الأسبوع المقبل.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح خاصة شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر .

الجمعة:

قليل الغيوم الى غائم بسحب مرتفعة مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية كما تبقى الرياح ناشطة.

السبت:

غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية بينما تبقى دون تعديل في المناطق الجبلية والداخلية، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات.

الأحد:

غائم جزئياَ مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب على المرتفعات ، يتحول اعتباراَ من بعد الظهر الى غائم وتتساقط امطار متفرقة تشتد ليلاً مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة .