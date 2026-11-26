Advertisement

أعلنت أنّها أتمّت تحويل رواتب جميع العاملين في القطاع العام ومعاشات المتقاعدين، بمن فيهم منتسبو الأسلاك العسكرية كافة ومتقاعدوها، وأنه يمكن للمستفيدين سحب رواتبهم ومعاشاتهم، كلٌّ من مصرفه، اعتباراً من صباح غدٍ الجمعة 27 تشرين الثاني الجاري.وفي شأن منفصل، ذكّرت في وزارة المالية جميع المكلّفين المسجّلين لديها بأنّ الاثنين 30 تشرين الثاني 2026 هو اليوم الأخير لكلٍّ من الآتي:تقديم التصاريح الدورية عن الفصل الثالث من عام 2026 وتسديد الضريبة المتوجّبة بنتيجتها، بعد تمديد المهلة بموجب القرار رقم 942/1 تاريخ 2/11/2026.الاستفادة من تخفيض غرامات التحقّق والتحصيل وفقاً لأحكام القرار رقم 834/1 تاريخ 18/9/2026، الممدَّد العمل به بموجب القرار رقم 943/1 تاريخ 2/11/2026.ولفتت المديرية إلى أنّ القرار رقم 801/1 تاريخ 15/9/2026 ينصّ على استيفاء أمانة بنسبة 1.5% من قيمة عمليات الاستيراد التي يجريها المكلّفون غير الملتزمين بتقديم تصاريحهم الضريبية ضمن المهل المحدّدة، وفق الأحكام والشروط الواردة فيه.ودعت الوزارة المكلّفين المعنيين إلى تقديم تصاريحهم وتسديد الضرائب المتوجّبة عليهم والاستفادة من تخفيض الغرامات المشمولة بالقرار رقم 834/1 قبل انقضاء المهلة، تفادياً لترتّب غرامات إضافية واتخاذ الإجراءات القانونية الناجمة عن عدم الالتزام بموجباتهم الضريبية.