تُوّج مرفأ بجائزة "أفضل مرفأ لعام 2026" (Best Port Award)، ضمن ملتقى وجوائز «ربان السفينة» للنقل البحري، الذي تنظمه مجلة «ربان السفينة» برعاية وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في فندق فينيسيا – ، مساء الأربعاء 25 تشرين الثاني 2026.

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وتسلّم الجائزة باسم مرفأ طرابلس كلٌّ من نائب ساره الشريف، وعضو نور علم الدين، ومدير المرفأ الدكتور أحمد تامر.



ووفق بيان، "شهد المرفأ خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في بنيته التحتية وخدماته، تمثّلت في إنشاء محطة حديثة للحاويات، وتطوير الأرصفة والمنشآت المتخصصة، وتنويع الخدمات البحرية واللوجستية، واستقطاب مشغلين دوليين، إلى جانب تحديث أنظمة الأمن والسلامة واعتماد التقنيات الحديثة في العمليات المرفئية.



وانعكس هذا التطور في مؤشرات أداء ملموسة، إذ ارتفع حجم البضائع المتداولة من نحو 800 ألف طن عام 2009 إلى ثلاثة ملايين طن عام 2024، فيما ارتفعت الإيرادات السنوية من سبعة ملايين دولار عام 2009 إلى 28 مليون دولار عام 2025. كذلك، شهد عام 2026 توسعًا ملحوظًا في نشاط المسافنة واستقبال سفن الحاويات الكبيرة، بالتوازي مع تقدم الإجراءات المتعلقة بمشروع توسعة محطة الحاويات.



وامتد دور المرفأ إلى ما يتجاوز نشاطه التشغيلي، ليشكّل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في طرابلس والشمال، من خلال مساهمات مالية بلغت 7.27 ملايين دولار أميركي، شملت دعم الخاصة، وتحديث دراسات الربط بالسكك الحديدية، ودعم معرض رشيد كرامي الدولي ومرافق الصيد البحري وبلدية طرابلس، بما يجسّد مساهمته في تنمية المدينة وتعزيز مقومات الاقتصاد في المنطقة".



