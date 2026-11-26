كلمة سلام

معالي عهود الرومي،أصحاب المعالي والسعادة،السيدات والسادة،يفتح الذكاء الاصطناعي أمامنا آفاقاً واسعة في الطبّ والتعليم والبحث العلمي والعمل. وهو يعيد النظر في كثير ممّا اعتدناه، من المهارات التي يحتاج إليها الإنسان في مهنته، إلى الطريقة التي نكتسب بها المعرفة ونتثبّت من صحّتها. وفي ، حيث كان التعليم على الدوام باباً من أبواب التقدّم الاجتماعي، يعنينا أن نسأل منذ الآن مَن ستُتاح له فرص هذا التحوّل، ومَن قد يُحرم منها.في أيلول الماضي، حذّرتُ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من أن تُضاف إلى فجوات الثروة والتنمية القائمة فجوةٌ جديدة في الذكاء الاصطناعي. وهذا الخطر قائم بين أبناء البلد الواحد أيضاً. فإذا كانت القدرة على اكتساب هذه المهارات رهناً بدخل الأسرة، أو بمكان السكن، أو بالمدرسة التي يتعلّم فيها أبناؤنا، نكون قد أضفنا إلى أوجه التفاوت في مجتمعنا وجهاً آخر، يمتدّ أثره من مقاعد الدراسة إلى فرص العمل.من هنا أهميّة مبادرة «مليون خبير لبناني في الذكاء الاصطناعي» التي أعلنّاها في مع سموّ الشيخ عبد الله بن زايد آل . نريد أن نتيح لمليون لبنانية ولبناني أن يتعلّموا استخدام هذه الأدوات في دراستهم وعملهم. ونطمح إلى أن يشارك أبناؤنا وبناتنا أيضاً في تطويرها، مستفيدين ممّا لدى جامعاتنا من خبرات علمية، وممّا يفتحه محيطنا العربي من للبحث والابتكار باللغة العربية.فنحن نعمل على إقامة الشراكات في مجال الذكاء الاصطناعي لإطلاق برامج في المدارس والجامعات اللبنانية. ونحن نريد لمعلّمينا وأساتذتنا أن يشاركوا في تصميمها. فمِن صلب رسالتهم أن ينمّوا لدى الطالب استقلال الرأي والقدرة على التحقّق، وهما أشدّ ضرورةً اليوم، حين يستطيع أن يحصل في ثوانٍ على جواب يبدو مقنعاً وقد يكون خاطئاً.وفي العمل الحكومي، للذكاء الاصطناعي أهميّة خاصة. فهو يتيح للإدارة أن تعرف، من واقع المعاملات التي تتولّاها، أين يتكرّر التأخير، وأيّ المناطق أقلّ استفادة من خدمة عامة، وأين ينبغي أن توجّه مواردها. وفي استخدامه أيضاً مسؤولية، لأنّ البيانات التي تحتفظ بها الدولة تخصّ مواطنين لهم حقّ في الخصوصية، ولأنّ أيّ قرار يمسّ حقوقهم يجب أن يبقى قابلاً للتعليل والمراجعة. وتبقى الإدارة مسؤولة عن قرارها مهما تطوّرت الأداة التي تستعين بها.وهنا بالذات نقدّر الشراكة مع دولة ، وما تضعه في متناولنا من خبرتها في تطوير الخدمات العامة، ومن تجارب اطّلعت عليها من خلال تعاونها مع حكومات حول العالم. وما يفيد لبنان هو أن يعمل موظّفونا مع نظرائهم على مسائل محدّدة تواجه إداراتنا، وأن يختاروا ما يلائم قوانيننا وحاجاتنا، وأن تنمي المعرفة التي يكتسبونها مؤسّسات الدولة.وفي هذا السياق تأتي جائزة أفضل خدمة حكومية عبر تطبيقات الهاتف المحمول. فهي تفتح أمام طلّاب جامعاتنا باباً للمشاركة في تحسين خدمة عامة يعرفونها مثلما يعرفها أهلهم. وأدعو إداراتنا إلى أن تفتح أبوابها أمامهم، وأن تستمع إلى ما يقترحونه. فقد يرى الطالب، وهو يعمل على تسهيل معاملة، أنّ بعض خطواتها يمكن الاستغناء عنه أصلاً. ومن واجبنا يومها أن نملك الجرأة على تغيير الإجراء نفسه.أشكر دولة العربية المتحدة على هذه الشراكة، وأخصّ بالشكر معالي الوزيرة عهود الرومي والوفد المرافق لها، والوزير كمال شحادة وفريق عمله. وما نريده من لقائنا اليوم أن تتّسع أمام اللبنانيين فرصة التعلّم والعمل في بلدهم، وأن يجدوا في دولتهم إدارةً تصون حقوقهم وتيسّر شؤونهم. وعلى هذين الأمرين سنقيس ما نحقّقه.وشكراً لكم.