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وتأتي الزيارة بمبادرة شخصية من الملك البلجيكي، وبدعوة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، "لتعكس علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بلجيكا ولبنان، وتؤكد تضامن بلجيكا مع الشعب اللبناني، مع التشديد بصورة خاصة على احترام القانون الدولي الإنساني".وقال السفير باولز:"الزيارة بحدّ ذاتها هي الرسالة"، مشدداً على" أهمية حضور جلالة الملك إلى لبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها البلد والمنطقة".ويزور الملك البلجيكي، يوم الجمعة في 4 كانون الأول، القصر في بعبدا، حيث يجري محادثات مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب ، ورئيس الدكتور نواف سلام.ويتوجّه يوم السبت في 5 كانون الأول، إلى بلدة تبنين في جنوب لبنان، حيث خدم عسكريون بلجيكيون ضمن قوة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) بين عامي 2006 و2014، وأسهموا في عمليات إزالة الألغام وتقديم المساعدات الطبية وجهود إعادة الإعمار، خدمةً لأبناء المنطقة.ويتضمّن برنامج الزيارة لقاءً مع السلطات المحلية وزيارة مستشفى أُنشئ بدعم بلجيكي. كما سيكرّم الملك ذكرى العسكريين البلجيكيين الأربعة الذين فقدوا حياتهم خلال تأديتهم مهامهم في إطار "اليونيفيل"، وذلك عند النصب التذكاري الذي أُقيم تخليداً لذكراهم.وبعد ظهر السبت، يزور الملك البلجيكي مرفأ بيروت، حيث يضع إكليلاً من الزهر إحياءً لذكرى ضحايا انفجار الرابع من آب 2020، في لفتة تضامنية مع عائلاتهم وجميع المتضرّرين من هذه المأساة.وتسبق زيارة الملك لبنان مشاركته في المؤتمر الرفيع المستوى حول "الإنسانية في زمن الحرب"، المقرّر عقده في الأردن في 7 كانون الأول، والذي سيجمع قادة من مختلف أنحاء العالم لتجديد تأكيد أهمية احترام القانون الدولي الإنساني وتعزيز حماية السكان المتضرّرين من النزاعات المسلّحة.