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نعت وضواحيها رئيسها السابق لعدة دورات، الشريف، مستذكرة مسيرته "الحافلة بالعطاء في خدمة مدينة والقطاع التجاري والاقتصاد الوطني".وأكدت في بيان، أن" الراحل شكّل نموذجاً للقائد الملتزم بقضايا مدينته ووطنه، ودافع طوال مسيرته عن حقوق التجار والمؤسسات التجارية، وعمل على تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز مكانة صيدا كمركز تجاري واقتصادي للجنوب ولبنان".وأشارت إلى" دوره في قيادة الجمعية خلال الأزمات الاقتصادية والمالية والأمنية، ومتابعة قضايا التجار والتواصل مع والهيئات الاقتصادية لإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه القطاع".ولفتت إلى"بصماته في العمل الاجتماعي والخيري والإنساني، مؤكدة أن إنجازاته ستبقى حاضرة في ذاكرة صيدا وأسواقها"، ومتعهدة ب"متابعة مسيرته والرؤى التي أرساها للنهوض بالقطاع التجاري والاقتصاد الوطني".وختمت بتقديم التعازي إلى عائلته والأسرة التجارية وأبناء صيدا والجنوب، سائلة الله أن "يتغمده بواسع رحمته".