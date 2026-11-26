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افتتحت جمعية "SESOBEL" معرضها الميلادي في فندق "Le Royal" في ضبيه، برعاية اللبنانية الأولى السيدة نعمت عون وحضورها، بحفل ميلادي أحياه الفنان جوزف عطية بمشاركة أطفال المؤسسة، وذلك في حضور العميد جاك موسى ممثلاً المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس، والعقيد شربل حايك ممثلاً المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، والعقيد أنطونيوس القزي ممثلاً المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، والمقدّم إيلي جبور ممثلاً رئيس الطبابة العسكرية العميد داني بشراوي، إلى جانب عدد من الفاعليات.
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وبعد النشيد الوطني ونشيد "SESOBEL"، وتأمل في معاني عيد الميلاد قدّمه أحد أبناء الجمعية، ألقت عون كلمة أكدت فيها أن "العيد الحقيقي يكمن في العطاء"، معتبرة أن "افتتاح المعرض الميلادي لجمعية SESOBEL يشكّل رسالة أمل ومحبة لعائلة المؤسسة، ويجسّد أهمية التضامن والوقوف إلى جانب رسالتها الإنسانية".
وشكرت جميع الحاضرين والمساهمين والداعمين، مشيرة إلى أن "كل زيارة ومساهمة تمثّلان دعماً لمسيرة الجمعية ورسالتها التي تستحق التقدير والاحتضان". كما وجّهت تحية تقدير إلى عائلة الجمعية على جهودها وعطائها، ونوّهت بدور كل من يساندها ويساهم في استمرارية رسالتها، متمنية أن يحمل عيد الميلاد المحبة والسلام وراحة البال للجميع، ولا سيما عائلة الجمعية.