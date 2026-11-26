افتتحت جمعية "SESOBEL" معرضها الميلادي في فندق "Le Royal" في ضبيه، برعاية الأولى السيدة نعمت عون وحضورها، بحفل ميلادي أحياه الفنان بمشاركة أطفال المؤسسة، وذلك في حضور العميد جاك موسى ممثلاً لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس، والعقيد شربل ممثلاً المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد ، والعقيد أنطونيوس القزي ممثلاً العام اللواء حسن ، والمقدّم ممثلاً رئيس الطبابة العسكرية العميد داني بشراوي، إلى جانب عدد من الفاعليات.

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وبعد النشيد الوطني ونشيد "SESOBEL"، وتأمل في معاني قدّمه أحد أبناء الجمعية، ألقت عون كلمة أكدت فيها أن "العيد الحقيقي يكمن في العطاء"، معتبرة أن "افتتاح المعرض الميلادي لجمعية SESOBEL يشكّل رسالة أمل ومحبة لعائلة المؤسسة، ويجسّد أهمية التضامن والوقوف إلى جانب رسالتها الإنسانية".

وشكرت جميع الحاضرين والمساهمين والداعمين، مشيرة إلى أن "كل زيارة ومساهمة تمثّلان دعماً لمسيرة الجمعية ورسالتها التي تستحق التقدير والاحتضان". كما وجّهت تحية تقدير إلى عائلة الجمعية على جهودها وعطائها، ونوّهت بدور كل من يساندها ويساهم في استمرارية رسالتها، متمنية أن يحمل عيد الميلاد المحبة والسلام وراحة البال للجميع، ولا سيما عائلة الجمعية.