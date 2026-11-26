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عقد وفد من اتحاد حراكات في اجتماعاً مع محافظ عكار المحامي عماد اللبكي في مكتبه بسرايا ، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بملف النفايات في المحافظة، والوقوف على مدى الالتزام بالقرارات القاضية بمنع إدخال أي نفايات من خارج الحدود الإدارية لعكار إلى مكب سرار، ولا سيما في ظل استمرار رصد عمليات إدخال هذه النفايات ليلاً، خلافاً للقرارات والتفاهمات المعتمدة.وخلال اللقاء اطلع المحافظ اللبكي الوفد على الكتاب الذي وجّهه إلى والجهات المعنية، طالباً "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتبليغ شركتي استقبال النفايات بوجوب الالتزام بالتوقيت المحدد لاستقبال النفايات، من السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً، وعدم استقبال أي شاحنات خارج هذه الأوقات".كما أشار إلى "ضرورة توقيع الشركتين تعهّداً خطياً بعدم استقبال أي نفايات من خارج ، والتقيّد الكامل بالقرارات المتخذة بهذا الشأن".وأوضح المحافظ أن" العمل جارٍ لاستكمال إنشاء المطمر الصحي وفق الشروط والمعايير البيئية والصحية المعتمدة، متوقعاً إنجازه في فترة قريبة"، وأشار إلى "وجود قرار حكومي، بالتنسيق مع ، لاستكمال تجهيز ، بما يساهم في معالجة هذا الملف بصورة مستدامة تراعي صحة الأهالي وسلامة البيئة".وفي ما يتعلق بملف مطار رينيه ، أطلع المحافظ الوفد على مشاهداته الميدانية في ، منوّهاً ب"حجم الإنجاز المحقق في الأبنية وسير الأعمال التي تنفذها الشركة المتعهدة بإشراف "، ومؤكداً "أهمية استكمال أعمال البناء والتجهيز بالصورة المطلوبة".، ثمّن وفد الاتحاد متابعة المحافظ اللبكي لملف النفايات والإجراءات التي اتخذها، مؤكداً أن "الاتحاد سيواصل متابعة تنفيذ القرارات على أرض الواقع، ولن يكتفي بالتعهدات، بل سيبقى شريكاً رقابياً ومسؤولاً في حماية حقوق عكار وأهلها وحقهم في بيئة سليمة".كما أعرب الوفد عن تقديره ل"جهود الحكومة والشركة المتعهدة في إنجاز مشروع مطار القليعات"، مشدداً على" ضرورة الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمان الدولية في الأعمال الإنشائية والتقنية، وألا يكون تسريع وتيرة التنفيذ على حساب شروط السلامة العامة".