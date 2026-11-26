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عقد النائب جهاد ، اليوم، مؤتمرا صحافيا، في مجلس النواب، أعلن فيه تقديم "اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تعديل المواد 44 و46 و49 و50 من القانون رقم 431/2002، المتعلق بتنظيم قطاع خدمات الاتصالات في ". وقال :"هذا الاقتراح ليس مجرد تعديل لبعض المواد القانونية ، ولا محاولة لتعطيل انشاء شركة اتصالات لبنان او عرقلة اعادة هيكلة القطاع انه محاولة لتصحيح المسار، ووضع الاصلاح على اسس قانونية ومؤسساتية ومالية سليمة ، تضمن المصلحة الوطنية وتحمي حقوق جميع المعنيين".ولفت الى اننا "وصلنا الى مرحلة بات فيها قطاع الاتصالات امام مجموعة من التحديات المتداخلة:- مستقبل وحقوق العاملين فيها- السيادة الرقمية للدولة.- شروط دخول المستثمرين الى شركة اتصالات لبنان.- فضلا عن الاعباء المالية التي قد تترتب على الخزينة نتيجة خيارات غير مدروسة".وأشار الى "ان هذا الاقتراح ، جاء ليقدم حلا متكاملا يخرج الدولة والحكومة والوزير والعاملين والمستثمرين ،من هذا المأزق، دون ان يكون الحل على حساب اي طرف".وعدد الصمد، اهداف التعديل، وهي اربعة ومترابطة:- اولا: حماية السيادة الوطنية والرقمية، من خلال الابقاء على "اوجيرو" كهيئة عامة، ومنع حلها او تصفيتها ، وتكليفها بادارة الاصول الاستراتيجية والسيادية، بما فيها الكابلات البحرية ومحطات انزالها والبوابات الدولية ومراكز البيانات الوطنية والبنية التحتية المرتبطة بالامن الوطني. كما يضمن الاقتراح احتفاظ الدولة بما لا يقل عن 61 في المئة من رأسمال "شركة اتصالات لبنان" وحقوق التصويت فيها، مع اعادة الاعتبار لاحكام قانون التجارة المتعلقة بالملكية والجنسية في ادارة الشركة.- ثانيا: حماية حقوق العاملين في "اوجيرو"، بكل فئاتهم من مستخدمين واجراء ومتعاقدين ومياومين وضمان عدم ضياع اي حق او مكتسب سابق او لا حق، واعطاء كل موظف حرية بين الانتقال الى" شركة اتصالات لبنان" او الاستمرار في عمله لدى "اوجيرو"، من دون ان يترتب على اي من الخيارين انتقاص من حقوقه.- ثالثا: تأمين الشفافية المالية من خلال اجراء تقييم مالي واكتواري مستقل وشامل للالتزامات وتحديد مصادر تمويلها ورصد الاعتمادات اللازمة قبل تعيين مجلس ادارة "شركة اتصالات لبنان"، حتى لا تنتقل الى الشركة الجديدة التزامات مجهولة او غير ممولة.- رابعا: وضع اطار مؤسساتي واضح يفصل بين ادارة الاصول الاستراتيجية والسيادية من جهة، والنشاط التجاري والاستثماري والتشغيلي من جهة اخرى، بما يسمح لشركة اتصالات لبنان باستقطاب المستثمرين والخيرات، ويضمن في الوقت نفسه استمرار المرفق العام تحت مظلة الدولة.لماذا اعتبر هذا الاقتراح حلا رابحا للجميع؟- اولا: هو حل رابح للدولة ، فهو يحافظ على السيادة الرقمية ، ويمنع التفريط بالاصول الاستراتيجية، ويضمن بقاء القرار الوطني في يد الدولة، مع فتح المجال امام الاستثمار وتطوير القطاع وتعزيز المنافسة.- ثانيا: هو حل رابح لوزير الاتصالات والحكومة ، فهو يتيح استكمال مشروع انشاء شركة اتصالات لبنان واعادة هيكلة القطاع، من دون فرض دفع تعويضات فورية او تحميل الموازنة اعباء مالية آنية لمجرد انتقال العاملين او اعادة تنظيم اوضاعهم ، فالعاملون الذين يختارون البقاء يستمرون في "اوجيرو"، والذين يختارون الانتقال تتابع الشركة الجديدة علاقتهم الوظيفية، على ان تحدد الالتزامات والتمويلات بوضوح من خلال التقييم المستقل والاليات القانونية المقترحة".كما ان هذا الاقتراح يوفر للمستثمر الذي سيدخل الى "شركة اتصالات لبنان" صورة مالية وقانونية واضحة ويحدد مسبقا الالتزامات المترتبة على الشركة بما يتيح له معرفة كافة استثماره وتقدير المخاطر على اسس شفافة، بدلا من الدخول في شركة تحمل التزامات غير محسومة او نزاعات مستقبلية.- ثالثا: هو حل رابح للعاملين في "اوجيرو"، فمن يريد الاستمرار في عمله لدى "اوجيرو" يستطيع ان يفعل ذلك ويحافط على موقعه الوظيفي وحقوقه ومكتسباته وتقديماته، وكأن شيئا لم يتغير في علاقته الوظيفية. ومن يرغب في الانتقال الى شركة اتصالات لبنان، يستطيع ذلك مع ضمان استمرارية خدمته وكامل حقوقه، فلا اجبار على الانتقال ولا تهديد لمن يختار البقاء، ولا تحميل للعاملين ثمن اعادة الهيكلة".وأكد النائب الصمد " لسنا امام خيار بين إصلاح القطاع وحماية حقوق العاملين، ولا بين جذب المستثمرين والحفاظ على السيادة الوطنية، هذه خيارات يمكن الجمع بينها، اذا احسنا صياغة الاطار القانوني والمؤسساتي". وفال :"وليس من المنطقي ان يتحول انشاء "شركة اتصالات لبنان" الى سبب لحل "اوجيرو"، او ان تتحول إعادة الهيكلة الى نزاع مع العاملين، ان او يدخل المستثمر الى شركة لا يعرف مسبقا حجم الالتزامات التي يتحملها".ورأى الصمد، أ ن "الاصلاح الحقيقي هو الذي يطمئن الدولة الى سيادتها والحكومة الى قدرتها على التنفيذ والمستثمر الى وضوح بيئته الاستثمارية والعامل الى ان حقوقه ليست موضع تفاوض او مساومة".ودعا الصمد ،الحكومة ووزير الاتصالات والكتل النيابية كافة الى التعامل مع هذا الاقتراح بايجابية ومسؤولية بعيدا عن الحسابات السياسية او المصالح الضيقة"، معلنا ان "هذا الاقتراح ليس انتصارا لفريق على آخر، انه مخرج مؤسساتي وقانوني من مأزق جماعي وفرصة لاعادة اطلاق اصلاح قطاع الاتصالات على أسس سليمة".وختم الصمد مؤكدا "نحن لا نلايد تعطيل انشاء "شركة اتصالات لبنان"، ولا تعطيل الاستثمار ولا تحميل الخزينة أعباء غير محسوبة ولا المساس بحقوق العاملين، نريد دولة تحافظ على أصولها وسيادتها وشركة قادرة على المنافسة والاستثمار ومؤسسة عامة تستمر في اداء دورها الوطني، وعاملين مطمئنين الى مستقيلهم وحقوقهم.هذا هو جوهر الاقتراح، وهذه هي الغاية منه".للاطلاع على نص الإقتراح،