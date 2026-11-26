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أكّد وزير الأشغال العامة والنقل ، أن "مستقبل البحري لا تحدّده جغرافيته وحدها، بل تحدّده قدرتنا على تحويل هذا الموقع الاستراتيجي إلى قيمة اقتصادية حقيقية"، مشدداً على "ضرورة تحديث الموانئ، وإعادة إحياء الأسطول التجاري اللبناني، وتطوير التشريعات، والاستثمار في التكنولوجيا والكفاءات البحرية، بما يعزز موقع لبنان كمركز للتجارة والخدمات البحرية واللوجستية في شرق المتوسط".وشدد خلال افتتاحه لملتقى وجوائز ربّان السفينة للنقل البحري 2026 على "أهمية تحديث الموانئ ورفع كفاءتها التشغيلية، وإعادة إحياء الأسطول التجاري الوطني، وتطوير منظومة تسجيل السفن، بما يعزز تنافسية القطاع ويعيد ترسيخ حضور اللبناني في الملاحة والتجارة البحرية الدولية".وأكد أن "النهوض بقطاع يتطلب تحديث التشريعات والأنظمة الناظمة له، وتعزيز قدرات الإدارة البحرية، والمضي في تطبيق النافذة البحرية الموحدة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات، وتوفير بيئة أكثر للاستثمار".ولفت رسامني إلى أن" الاستثمار في التعليم والتدريب البحري وتأهيل الكفاءات الوطنية يشكّل ركيزة أساسية لتطوير القطاع"، مؤكداً "أهمية تعزيز وتكامل موانئ شرق المتوسط، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام التجارة والاستثمار ويوسّع فرص العمل للكوادر اللبنانية".