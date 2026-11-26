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تنتشر عبر صفحات ومواقع التواصل الإجتماعيّ، إستفتاءات للمواطنين في كسروان، حول من يرونه مُناسباً من السياسيين، لتمثيل في المجلس النيابيّ، في حال حصول الإنتخابات.واللافت أنّ أغلبيّة المواطنين لا يزالوان يُؤيّدون بعض النواب الحاليين، وخصوصاً من "القوّات اللبنانيّة" و"التيّار الوطنيّ الحرّ" و" "، وغيرهم من الشخصيات السياسيّة الكسروانيّة البارزة، ما يُشير بوضوح إلى أنّ المعركة الإنتخابيّة المُقبلة ستشهد مُنافسة قويّة بين الأحزاب في هذا القضاء.في المُقابل، يُؤيّد مواطنون آخرون وإنّ بشكلٍ قليل، وصول شخصيات جديدة إلى سدّة ، بهدف إحداث تغيير سياسيّ.