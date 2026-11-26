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وأطلع عواد البطريرك الماروني على نشاطات المركز المستقبلية، مشددا على "ضرورة تحمّل كافة الطبقات السياسية والاحزاب مسؤوليتهم عن الخراب الحاصل في على الصعد كافة".ثم التقى الاستاذ الجامعي المحاضر البروفسور طانيوس نجيم الذي قدم مؤلفه الجديد "البطريرك الياس الحويك ولبنان الكبير" من بدايات المسيرة الكنسية المارونية حتى 1922.بعد ذلك استقبل القنصل المصري في لبنان شريف سامح، وعرض معه للعلاقات المشتركة، وأكد سامح وقوف بلاده الى جانب لبنان بشكل دائم، مشيرا الى أن "هناك عملا جديا من اجل تنشيط التجارة والاستثمار بين لبنان ومصر".، اشار الراعي الى "العلاقات التاريخية مع مصر"، شاكرا اياها على "دعمها المتنوع والدائم للبنان"، مشددا على "ضرورة تفعيل حركة الاستيراد والتصدير والمحافظة خصوصا على تصدير التفاح اللبناني الى مصر".كما التقى البطريرك الماروني رئيس التنظيم المدني يرافقه رئيس الرابطة المارونية مارون الحلو، بحضور المطران الياس نصّار، وكان تأكيد على ضرورة المحافظة على خصوصية البلدان والقرى وطبيعتها من خلال عمل التنظيم.وظهرا، التقى راعي ابرشية المارونية السابق المطران بولس مطر.