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وأوضح رئيس اللجنة، في تصريح عقب جلسة اللجنة، أن "الموازنة التشغيلية، التي تشمل الرواتب والتعويضات، لم تتغير عملياً عن السنة الماضية، باستثناء الرواتب الستة التي أُقرّت كتعويض إضافي". وأشار إلى أن " تناول الجزء المتعلق بديون المؤسسات، مستنداً إلى تقرير وزّعه على النواب حول الفواتير غير المسددة والإعفاءات".ولفت إلى أن "الاعتماد الإضافي بقيمة 100 مليون دولار، الذي أُقرّ في لجنة المال والهيئة العامة قبل أسبوعين، لا يغطي كامل المستحقات المتراكمة. ووفق الأرقام التي عرضها، يصل مجموع الفواتير المتراكمة والإعفاءات إلى 421 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة الإعفاءات المرتبطة بالحرب نحو 110 ملايين دولار، معتبراً أن هذه الإعفاءات لا ينبغي أن تتحملها مؤسسة ، بل الخزينة العامة".وسأل عن مصير الأموال التي ترصدها الإدارات والمؤسسات العامة في موازناتها سنوياً لتسديد فواتير الكهرباء، فيما لا تُسدّد المستحقات. وأعلن أنه "سيقدّم في الجلسة المقبلة دراسة ومطالعة قانونية ومالية لتحديد المسؤوليات والصلاحيات الرقابية المتاحة لوزارة المال لإلزام المؤسسات والإدارات بتسديد ما عليها".وأضاف:" أن وزير الطاقة مشكوراً قدّم لوائح بأسماء الإدارات والمؤسسات والجهات التي ترتبت عليها مبالغ غير مسددة، مشيراً إلى أن هذه المستحقات تشكّل عجزاً كبيراً على مؤسسة كهرباء .وتناول النقاش أيضاً مشاريع شبكات الصرف الصحي المموّلة من الخارج، إذ طلبت اللجنة تقريراً تفصيلياً يبيّن المشاريع المنفذة وغير المنفذة وما هو مرتقب في المرحلة المقبلة في كل المناطق. ونقل عن وزير الطاقة أن إنجاز المشاريع يحتاج إلى 300 مليون دولار غير مرصودة في الموازنة، داعياً إلى تقديم كتاب إلى لجنة المال ومجلس النواب لبحث سبل تأمين التمويل، ومؤكداً أهمية هذه الشبكات للصحة العامة والمناطق .كما طلبت اللجنة تقارير تفصيلية من مصالح المياه في وجبل لبنان والجنوب والبقاع وكل المناطق، تتناول آليات التوظيف وأسسها والمبالغ المرصودة لها".وختم بالإشارة إلى أن" الجلسة شهدت نقاشاً في احتياجات ومشاريع مناطق لبنانية عدة، وأن المطلوب إعداد تقرير مالي مدقق عن وضع مؤسسة كهرباء لبنان، ومعالجة ملفات الإعفاءات والتصليحات والأضرار وتراكم الفواتير والديون".