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مع تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة و9 وفيات خلال عام 2026، عادت الحصبة إلى واجهة المخاوف الصحية في . وبينما لا تعني هذه الأرقام وجود تفشٍّ مماثل في ، تبرز أهمية مراجعة سجلات التلقيح واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خصوصاً قبل السفر إلى الخارج.ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة تحدياً صحياً بارزاً، بعدما فقدت صفة على الانتقال المتوطن للحصبة، نتيجة استمرار انتقال العدوى محلياً لمدة لا تقل عن 12 شهراً، بعدما كانت قد أعلنت عن القضاء على المرض عام 2000.وتشير بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، إلى أن 97% من الإصابات المسجلة خلال 2026 ارتبطت ببؤر تفشٍّ، فيما بلغت نسبة المصابين الذين لم يتلقوا اللقاح أو لم تكن حالة تلقيحهم معروفة 96%. كذلك، استدعت 11% من الحالات دخول المستشفى، ما يعكس أهمية الوقاية والتلقيح في الحدّ من انتشار المرض ومضاعفاته.ولا تقتصر أهمية هذه الأرقام على الولايات المتحدة وحدها، إذ إن حركة السفر والتنقل بين الدول تطرح أسئلة حول احتمالات انتقال العدوى، ومدى استعداد المسافرين، بمن فيهم القادمون من لبنان، للحماية من المرض.الحصبة مرض فيروسي شديد العدوى، ينتقل عبر الهواء من خلال السعال أو العطس، ويمكن أن تنتشر العدوى حتى في الأماكن المغلقة التي غادرها شخص مصاب. وتزداد مخاطر الإصابة لدى الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح أو لم يستكملوا جرعاته، فيما تبرز أهمية الحماية بشكل خاص لدى الأطفال الصغار، ولا سيما الرضع الذين لم يبلغوا بعد العمر المناسب لاستكمال جدول التلقيح.كذلك، قد تكون مضاعفات الحصبة أكثر خطورة لدى بعض الفئات، بما فيها الأطفال دون الخامسة، والبالغون، والأشخاص الذين يعانون ضعفاً في المناعة.ورغم أن معظم المصابين قد يتعافون، فإن المرض يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية، مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ، وقد يصبح خطراً على الحياة في بعض الحالات.في ظل الانتشار المسجل في الولايات المتحدة وعدد من دول العالم، تبرز أهمية مراجعة سجل التلقيح قبل السفر، وعدم الاكتفاء بالاعتقاد بأن الشخص تلقى اللقاحات خلال طفولته.وتوصي المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن يكون المسافرون الدوليون محميين بالكامل من الحصبة عبر لقاح الحصبة والنكاف، و هو مرض فيروسي يصيب الغدد اللعابية، والحصبة "MMR".وبحسب توصياتها، فإنّ الأطفال بين 6 و11 شهراً قد يحتاجون إلى جرعة مبكرة من لقاح "MMR" قبل السفر الدولي، على أن يستكملوا لاحقاً الجرعات الروتينية بعد بلوغهم السنة الأولى.أما الأطفال بعمر 12 شهراً وما فوق، فينبغي التأكد من تلقيهم جرعتين من اللقاح، وفق التوصيات الخاصة بالسفر.وفي ما يتعلّق بالمراهقين والبالغين، ينبغي التحقق من وجود توثيق لجرعتين من اللقاح، أو دليل طبي أو مخبري على المناعة ضد الحصبة.وتًشير "CDC" إلى أن الجرعتين توفران حماية تصل إلى نحو 97% من الإصابة بالحصبة، مقارنة بنحو 93% للجرعة الواحدة.وتوصي الهيئة باستكمال التلقيح قبل السفر بأسبوعين على الأقل للحصول على أفضل حماية ممكنة. أما إذا كان موعد السفر أقرب، فلا يعني ذلك التخلي عن التلقيح، بل ينبغي استشارة الطبيب بشأن الإجراء المناسب.ومن المهم عدم أخذ اللقاح بصورة عشوائية، إذ توجد حالات تستدعي تقييماً طبياً خاصاً، مثل الحمل وبعض حالات ضعف المناعة.لا يعني إرتفاع الإصابات في الولايات المتحدة تلقائياً وجود تفشٍّ محلي في لبنان، كما لا يمكن الاستنتاج من الأرقام الأميركية وحدها أن الوضع الوبائي في لبنان قد تغيّر.لكن حركة السفر الدولية تجعل الوقاية والتلقيح مسؤولية صحية مهمة، خصوصاً أن الحصبة من الأمراض الشديدة العدوى التي يمكن أن تنتشر بسرعة بين الأشخاص غير المحصنين.وفي هذا السياق، تبرز أهمية الحصول على توضيح من بشأن أحدث بيانات الإصابة بالحصبة في لبنان، ونسب التغطية بالتلقيح، والإجراءات الوقائية التي ينبغي للعائلات والمسافرين اتباعها.وفي ظل عودة المرض إلى الواجهة في الولايات المتحدة، تبقى مراجعة سجل اللقاحات واستشارة الطبيب قبل السفر من أبرز الخطوات التي تساعد على الحد من مخاطر الإصابة وانتقال العدوى.