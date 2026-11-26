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وتحدث في حفل الافتتاح الذي تمثلت فيه وزارة العمل بالمدير العام بالإنابة مارلين عطالله، ورئيسة دائرة العمال السوريين سمر عاصي، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، وزير العمل في الاردن نضال القطامين، عبر تطبيق"زوم" ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية في اقليم كردستان العراق كويستان محمد عبدالله معروف، والدكتورة ربا جرادات، المديرة الإقليمية للدول العربية في المنظمة، والقى وزير العمل الدكتور محمد حيدر، (عبر الاتصال المرئي) كلمة توجه في مستهلها بالشكر والتقدير إلى الجمهورية العربية الشقيقة على استضافة هذا المنتدى، وإلى منظمة العمل الدولية على جهودها في تنظيمه وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة. وقال:"كم كنت أتمنى أن أكون حاضراً بينكم اليوم في دمشق، لولا ارتباطات مسبقة حالت دون حضوري الشخصي، على أمل أن تجمعنا قريباً لقاءات مباشرة وفرص أوسع للعمل المشترك".اضاف: "نحن في نؤمن بأن التعافي الاقتصادي والاجتماعي في سوريا الشقيقة يشكل مصلحة مشتركة لجميع دول المنطقة، وأن نجاح هذا التعافي ينعكس إيجاباً على استقرار دولنا واقتصاداتها وأسواق العمل فيها".وفي ملف عودة الأشقاء السوريين، قال:" نؤكد دعمنا لمبدأ العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة لهذه العودة، إلا أن ترجمة هذا المبدأ إلى واقع عملي تتطلب وضع إطار واضح ومشترك يحدد مفهوم العودة الطوعية، ومعايير الأمان، والجهات المرجعية المخولة تقييم هذه المعايير، وآليات التعامل مع مختلف الحالات، بعيداً عن الاجتهادات والتفسيرات المتفاوتة".وأكد ان "احترام حق الإنسان في اتخاذ قراره بشأن العودة لا يتعارض مع حق الدولة المضيفة وواجبها في تنظيم الإقامة على أراضيها"، لافتا الى ان "اختيار عدم العودة لا يمنح، بحد ذاته، حقاً تلقائياً في الإقامة خارج الأطر القانونية. ومن يختار البقاء في لبنان، ينبغي أن يسوّي وضعه وفقاً للقوانين والأنظمة اللبنانية، سواء من خلال إقامة مرتبطة بالعمل أو أي مسار قانوني آخر متاح".وأكد الوزير حيدر" لبنان بعدم الترحيل القسري، مع التشديد على ضرورة إدارة هذا الملف بصورة مؤسساتية وقانونية تحفظ كرامة الإنسان وحقوقه، وتحترم في الوقت نفسه سيادة الدولة وتشريعاتها". وقال:"إننا ندعم كل جهد يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وصون حقوق العمال وضمان استمراريتها وقابليتها للنقل بين الدول".اضاف:"إن الحماية الاجتماعية لا يمكن أن تقوم على إعلان الحقوق والمبادئ وحدها، بل يجب أن تستند إلى آليات واضحة للتمويل والتغطية والاستدامة، وإلى توزيع عادل للمسؤوليات بين الدول والجهات الدولية المعنية.فلا يمكن مطالبة الدول المضيفة بتحمل مسؤوليات تتجاوز قدراتها وإمكاناتها، من دون توفير الموارد اللازمة للوفاء بهذه المسؤوليات". وقال:" إن لبنان منفتح على مختلف أشكال التعاون الهادف إلى تعزيز العمل اللائق، وتنظيم تنقل العمالة، وتسهيل الإجراءات، وتبادل المعلومات والخبرات بين دول المنطقة".ورحب الوزير حيدر بفكرة "إنشاء منصة إقليمية للتعاون الثلاثي، على أن تكون إطاراً مرناً وعملياً، يستند إلى التوافق، ويحترم سيادة كل دولة وخصوصيتها وتشريعاتها الوطنية".وختم بالقول:"إن ما يجمعنا من تحديات يجب أن يكون دافعاً للتعاون، وما يجمعنا من مصالح مشتركة يجب أن يكون أساساً لبناء مستقبل أكثر استقراراً وعدالة وازدهاراً لشعوبنا".