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موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا ضم مؤسس ومدير "معهد مسيحيي الشرق" في باريس البروفسور أنطوان فليفل ومدير مؤسسة L'Oeuvre d'Orient المونسنيور هوغ دو دوالمون ورئيس جامعة القديس يوسف الأب فرانسوا بويديك وممثل رئيس جامعة الروح القدس الأب غابريال هاشم ومدير "معهد مسيحيي الشرق" في إيطاليا الدكتور أوغستان لوراي ومدير مكتب في مؤسسة L'Oeuvre d'Orient فانسان جيلو.وسلم الوفد الرئيس عون نسخة عن نداء الجامعيين المجتمعين في روما في 5 و6 تشرين الثاني الجاري، وعنوانه "من أجل سلام لا يخون العدالة"، وذلك في المؤتمر الدولي عن "السلام في مواجهة تحديات عالم مضطرب" و"المسيحيون الشرقيون: النزاعات وبناء السلام". وشارك في المؤتمر جامعيون من بلدان عدة، وينتمي معظمهم إلى جامعات كاثوليكية، ومن اختصاصات وتقاليد مختلفة.وأشار الوفد إلى أن "النداء شدد على رفض أن يبقى السلام مجرّد مثال يُعلَن عنه ويُرجأ تحقيقه باستمرار، مؤكداً رفض السلام من دون عدالة، ورفض قيام نظام دولي لا يحترم القانون، أو إيمان يبرّر العنف، ومعرفة تبقى غير مبالية بالمعاناة الإنسانية".وطلب الوفد دعم رئيس الجمهورية للتحرّك الذي يقوم به معهد مسيحيي الشرق، بالتعاون مع شركائه، ومن بينهم الجامعات، من أجل "تشجيع السلام والحوار والمواطنية والتعددية، والتحضير لعقد مؤتمر عالمي للسلام، بمباركة الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر، الذي تسلّم نسخة من النداء وأثنى على مضمونه".من جهته، عرض المونسنيور هوغ للنشاطات التي تقوم بها جمعيةL'Oeuvre d'Orient في لبنان والخارج، ولا سيما المهمات الإنسانية التي نفذتها في القرى الجنوبية دبل وعين إبل ورميش، إضافة إلى التواصل القائم مع المنظمات الإنسانية والاجتماعية في لبنان لتقديم المساعدات إلى المحتاجين في مختلف المناطق .ولفت إلى أن "الجمعيات المعنية تنتمي إلى مختلف الطوائف التي تشكل الفسيفساء الدينية اللبنانية، والمدارس شبه المجانية والمستشفيات ودور المسنين ومراكز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ودور الأيتام".ونوّه الرئيس عون بمضمون النداء وبعمل جمعية L'Oeuvre d'Orient، وقال: "ان حضور المسيحيين في الشرق ليس مجرد امتداد تاريخي أو إرث حضاري، بل هو حضور فاعل وأصيل في بناء المجتمعات والدول، وفي ميادين السياسة والثقافة والاقتصاد والتربية والعلوم. إنهم شركاء في صناعة الحاضر والمستقبل، ووجودهم ضرورة لتعزيز التنوع والتعددية في مجتمعاتنا".أضاف: "إن حماية الوجود المسيحي في الشرق لا تنفصل عن حماية المسلمين، ولا يجوز النظر إليها باعتبارها قضية طائفة أو فئة بعينها، بل هي مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة. فالمسيحيون والمسلمون ليسوا مجرد مكوّنَين يعيشان جنباً إلى جنب، بل شركاء في التاريخ والمصير، والتعايش بينهم يجب أن يقوم على المواطنة والمساواة والاحترام المتبادل، لا على التسامح من طرف تجاه طرف آخر".وتابع: "إن لبنان، بتنوعه الديني والثقافي، يشكل نموذجا ورسالة في إمكانية بناء دولة يتشارك فيها المسيحيون والمسلمون المسؤولية والقرار والمصير. ومن هنا، فإن الحفاظ على الوجود المسيحي في الشرق وتعزيزه يقتضي ترسيخ منطق الدولة والعدالة والحريات، ومواجهة التطرف والإقصاء، لأن إضعاف أي مكوّن من مكونات هذا الشرق هو إضعاف للشرق كله".وختم: "نحن لا نريد مسيحيين في الشرق يعيشون على هامش أوطانهم، بل نريدهم شركاء كاملين في صنع مستقبلها، كما نريد مسلمين ومسيحيين يداً واحدة في حماية أوطانهم. فالشرق الذي يفقد تنوعه يفقد جزءاً من هويته، والشرق الذي يحمي تعدديته يحمي مستقبله".رجيواستقبل الرئيس عون والمغتربين يوسف رجي، واطلع منه على نتائج زياراته إلى الخارج والتي شملت وكندا والبحرين والإمارات وبروكسيل، وتم التداول في السياسة الخارجية حيال الأحداث الراهنة محلياً وإقليمياً إضافة إلى احداث المنطقة. وتطرق البحث أيضاً إلى شؤون الوزارة.عيسى الخوريكما استقبل وزير الصناعة جو عيسى الخوري يرافقه المدير العام الجديد للوزارة عادل الشباب ومدير عام المجلس اللبناني للاعتماد "كوليباك" رشيد مبارك، واطلع منهم على عمل الوزارة والفرص الجديدة التي اتيحت للصناعة اللبنانية في الخارج انطلاقا من الجودة التي تتمتع بها.وعرض مبارك لمهام المجلس اللبناني للاعتماد "كوليباك" وابرزها لجهة تقديم اعتراف رسمي بالكفاءة في تنفيذ مهام تقييم المطابقة، اذ يحدد "الاعتماد" الكفاءة الفنية والموثوقية ونزاهة هيئات تقييم المطابقة. ويشمل دوره جميع جوانب حياة المواطن اليومية ومن شأنه تحسين الثقة في جميع القطاعات من خلال دعم جودة الإنتاج وضمان إمكانية تتبعها وصحتها ويعزز سمعة الانشطة المعتمدة. ودور "كوليباك" أساسي ويساهم في تطوير التصدير.وفد نيابيوعرض رئيس الجمهورية مع وفد نيابي ضم النواب: ملحم خلف وميشال موسى وادغار طرابلسي وناصر جابر، الأوضاع العامة في البلاد ومرحلة ما بعد انسحاب قوات اليونيفيل.وبعد اللقاء، صرح خلف: "تشرفنا اليوم بلقاء فخامة الرئيس لمتابعة المبادرة التي قام بها 86 نائبا وتتعلق بالتمسك بالمظلة الأممية المتمثلة بقوات اليونيفيل داخل الجنوب. وجاء هذا اللقاء تأكيدا على متابعة هذه المبادرة، بحيث نطلق فيها فكرة جديدة، تتيح توجيه رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر رئيسها، كي يدرج بندا عاجلا يتعلق بالتمسك باليونيفيل، والطلب من الجمعية العامة اصدار توصية إلى مجلس الأمن بالتمسك بها. وهذه هي المرحلة الثالثة من المبادرة التي يعلم الجميع اننا نتابعها. وكان لدى فخامة الرئيس حرص كامل على إتمام هذا الأمر، وأعتقد أنه كانت لديه إيجابية حيال هذه المبادرة".أضاف: "هناك أمر مهم جدا ركز عليه فخامة الرئيس، ويتعلق ببعض الأصداء المتعلقة بعدم القبول بالفراغ، أي أن هناك قبولا دوليا وأمميا بعدم قبولنا بالفراغ داخل الجنوب من هذه القوة أو المظلة الأممية. والعمل جارٍ على إتمام البديل بما يتيح الحماية لجنوب لبنان وللبنان، ضمن هذا التحرك في المحافل الدولية".سئل: هل يملك الرئيس عون مؤشرات إيجابية من العواصم المؤثرة، لا سيما واشنطن وفرنسا، بشأن التمديد كما هو مطروح اليوم؟أجاب: "ليست هناك من مؤشرات، إنما معلومات يتلمسها فخامة الرئيس من خلال اتصالاته، وخاصة عبر سفرائنا في نيويورك وواشنطن. وهذا الأمر يتابعه شخصيا لتجنب الفراغ في الجنوب من قبل هذه المظلة الأممية، والعمل جارٍ لتفادي هذا الفراغ".سئل: أي قوة بديلة مكان اليونيفيل تستوجب قرارا أمميا. هل هناك توجه لعقد أي اجتماع في مجلس الأمن لإصدار قرار جديد يفضي إلى دمج القرار 1701 في اتفاق الإطار، على ان تدرج بعد ذلك القوى البديلة التي ستتولى المهام؟أجاب: "لقد بدأ الامر منذ نحو أسبوعين أو ثلاثة داخل أروقة مجلس الأمن، ونحن نعلم أن صاحبة القلم هي فرنسا، التي تحضّر لصياغة مسودة قرار. وضمن هذا الإطار، نحن أولا متمسكون بكل القرارات الدولية، ويجب التذكير أيضا بأمر أساسي في ما لو ذهبنا إلى عدم الأخذ بأي قرار مستقبلي. نحن نذكّر بأن القرار 2790 يؤكد ليس فقط على إنهاء مهمة اليونيفيل، وإنما هناك موجبات مترابطة، ومن أهمها الموجب الأول، وهو التثبت من الانسحاب من النقاط الخمس، إضافة إلى أنه في حال ترك أي موقع من قبل اليونيفيل يجب أن يُسلَّم إلى الجيش اللبناني. وبالتالي، في حال أرادوا تطبيق القرار 2790، نحن نطالب بأن يُنفذ بكافة مندرجاته، وألا يكون هناك تنفيذ انتقائي يقتصر على إنهاء مهام اليونيفيل.لذلك قد يكون من المفيد التذكير بأن ترك اليونيفيل للجنوب اللبناني يشكل أحد أكبر المخاطر على لبنان، وهو الفراغ. وقد يكرّس هذا الفراغ في الوقت نفسه الاحتلال من جهة، وترك الواقع لقوة غير شرعية من جهة ثانية، وبالتالي يُضعف موقف الدولة اللبنانية في استعادة دورها وبسط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية".أضاف: "أود أن أقول أمرا إضافيا، يتعلق بالتذكير بمسؤولية مجلس الأمن. إن مسؤولية مجلس الأمن مرتبطة بشرعة ، ولا ننسى أن هذه الشرعة تكرس مبدأ أساسيا هو سيادة الدولة. فلا يجوز أن نُترك من قبل مجلس الأمن، الذي يفترض أن يحافظ على السيادة اللبنانية، أمام الاحتلال. والأمر الثاني، هو أن شرعة الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة لعب دور في التحقق والتثبت والعمل على السلم والأمن الدوليين، وهنا أيضا فإن انسحاب اليونيفيل أو إنهاء مهمتها هو عامل عدم استقرار للبنان. ولذلك يجب التنبه إلى مسؤولية مجلس الأمن في إبقاء السلم والأمن الدوليين، كما التنبه إلى سيادة الدولة اللبنانية".موسىمن جهته، أوضح موسى انه "في ما خص القرار 1701 والاتفاقيات الأخرى، لم يجرِ الحديث في هذا الموضوع، ولم يتطرق الرئيس اليه، وبالتالي فإن كل هذه المواضيع قيد الدرس. المبدأ هو التمديد، أي ألا يكون هناك فراغ، وأن تكون هناك قوة أممية تحت علم الأمم المتحدة في الجنوب اللبناني".سعيدواطلع الرئيس عون من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على أجواء المحادثات التي اجراها مؤخرا في واشنطن، مع كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي، وما تناوله من ملفات تتعلق بالأوضاع النقدية والمصرفية والمالية في لبنان، ومسار الإصلاحات الجارية.كما عرض سعيد لرئيس الجمهورية آخر المستجدات المتصلة بالمشاورات القائمة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن مشاريع القوانين الرامية الى إصلاح القطاع المصرفي، ولا سيما الملاحظات التقنية التي قدمها مصرف لبنان لتوضيح المبادئ والأسس المالية والمصرفية التي ينبغي أن تستند إليها هذه التشريعات.وتناول اللقاء أهمية بلورة إطار تشريعي متكامل يراعي متطلبات الاستقرار المالي والنقدي، ويحفظ حقوق المودعين، ويؤمن الشروط اللازمة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإستعادة دوره في تمويل الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع المعايير الدولية ومتطلبات النهوض الاقتصادي.خريشالى ذلك، اطلع رئيس الجمهورية من المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش على وقائع انتخابه رئيسا للمنظمة العالمية للدفاع المدني التي تضم 62 دولة وتتخذ من جنيف مقرا لها، وتدوم ولايته سنتين، كما انتخب لبنان عضوا في المجلس التنفيذي لمدة 4 سنوات.وخلال الإجتماع، عرض خريش لعمل الدفاع المدني في مختلف المناطق اللبنانية لا سيما في الجنوب، حيث تم دعم المراكز الجنوبية. كما تطرق البحث الى إنشاء مركز جديد للدفاع المدني في جونيه ومركز تدريب إقليمي في القبيات تشارك فيه دول عربية ومتوسطية واوروبية.وهنأ الرئيس عون خريش على انتخابه، معتبرا ان هذا "دليل على الثقة العالمية بلبنان ويحمل أبعادا دبلوماسية ومؤسساتية، كما انه يشكل فرصة لإبراز دوره دوليا من بوابة العمل الإنساني وحماية الإنسان"."كلوب لا مارينا"واستقبل رئيس الجمهورية وفدا من مجلس إدارة نادي "كلوب لا مارينا" برئاسة جوزف حبيش الذي قال في مستهل اللقاء: "إن اللبنانيين، الذين أنهكتهم الأزمات المتلاحقة، يتطلعون إلى موقع رئاسة الجمهورية باعتباره صمام أمان الوطن وضمانة وحدته واستقراره، ويعلقون الآمال على نجاح عهدكم في قيادة مسيرة الإنقاذ، لتكون الدولة خشبة الخلاص، وليستعيد لبنان عافيته ومكانته ودوره".أضاف: "لقد آمنا، منذ تأسيس نادينا عام 2001، بأن الاستثمار في لبنان ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو أيضا وطني ورسالة ثقة بهذا البلد ومستقبله. ومن هذا المنطلق، حرص نادي "كلوب لا مارينا" على أن يكون أكثر من مجرد ناد رياضي وسياحي، وأن يشكل مساحة للتلاقي الاجتماعي والإنساني، وأن يساهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية، والمحافظة على فرص العمل، وتشجيع الرياضة، ورعاية المواهب الشابة وإعداد جيل يؤمن بقيم المثابرة والانضباط والمنافسة الشريفة. وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية والأزمات المالية والاقتصادية والأمنية التي عصفت بلبنان خلال السنوات الماضية، استطعنا، بفضل إرادة مجلس الإدارة وتضافر جهود العاملين وثقة المساهمين والأعضاء، أن نصمد ونواجه التحديات ونواصل رسالتنا".وختم: "إننا نؤمن بأن النهوض بلبنان مسؤولية مشتركة، تتكامل فيها جهود الدولة والقطاع الخاص، وأن استعادة الثقة بالدولة وترسيخ الأمن والاستقرار وسيادة القانون تشكل المدخل الأساسي لإنعاش الاقتصاد والسياحة وتشجيع الاستثمار. ونؤكد لفخامتكم أننا سنبقى، من موقعنا وإمكاناتنا، ملتزمين بأداء دورنا الوطني والاقتصادي والسياحي والرياضي، ومتمسكين بإيماننا بلبنان وطنا يستحق أن نعمل من أجله، وأن نصمد على أرضه، وأن نستثمر في مستقبله".الرئيس عونورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، ومشددا على أهمية السياحة والرياضة في إنماء الاقتصاد الوطني، مكررا ان "مسؤولية النهوض تبقى مشتركة". وقال: "علينا جميعا ان نجعل من لبنان قضيتنا. إن الظروف التي نجتازها صعبة، لكن اللبناني اينما كان يبقى مبدعا وخلاقا، وقادرا على ان يخلق من أي ازمة فرصة لتطوير الواقع الى الأفضل".أضاف: "ان ثروتنا الكبرى تبقى الطاقة البشرية التي لا تنضب، وإنطلاقا من هنا فإننا نشد علي ايديكم، مثنين على مدى إيمانكم بلبنان ومستقبله، وإندفاعكم في تحويل هذا الإيمان الى أفعال من شأنها المساهمة في نهوض هذا الوطن".وتابع: "لبنان ينهض بالإستثمارات التي تتحول الى مشاريع كبرى، ونحن لسنا بحاجة الى مساعدات بل الى إستثمارات، وهذا ما نعمل عليه من خلال إتصالاتنا".وقال: "على عاتقنا كمسؤولين تأمين الإٍستقرار الإقتصادي والأمني، وكل المؤشرات مع إقتراب موسم الأعياد مشجعة على صعد كثيرة، وعلينا الإفادة منها لمصلحتنا". وذكر بـ"حجم الإنجازات التي تحققت حتى الآن".وختم متمنيا للوفد "كل التوفيق في المشاريع التي ينوي مجلس الإدارة القيام بها"، وقال: "لا أمر مستحيلا، وإن كانت هناك بعض الصعوبات الا أننا نواجهها بثبات وعزم وبإرادة إبداع أكبر. ونتطلع الى ان الأمور ستسير نحو الأفضل والأهم ان يبقى إيماننا وطيدا بقضية لبنان".