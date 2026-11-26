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ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، اجتماعا موسعا، نظمه للبحوث والإنماء في مبنى المطبعة تحت عنوان :"أنشطة التماسك الإجتماعي تطبيقا للمنهاج الجديد والإستراتيجية الوطنية للتماسك الإجتماعي في وزارة التربية" ، في حضور رئيسة المركز البروفسورة هيام إسحق، منسقة المشروع الدكتورة وديعة ورئيسة مكتب الإعداد والتدريب في المركز التربوي رانيا غصوب ، وبمشاركة جمع من مديري المدارس والثانويات الرسمية والخاصة المشاركة في المشروع ليتم فيها تطبيق الجانب المتعلق بالتماسك الاجتماعي في المناهج الجديدة .ورحبت البروفسورة هيام إسحق بالوزيرة كرامي، مؤكدة "اهمية مشروع تعزيز التماسك الإجتماعي الذي يتم بمبادرة من مكتب معالي ، سيما وان هذا المشروع يأتي في خضم كل الأحداث التي مر بها "، واعتبرت أنه "يمثل تشبيكا بين المناهج الجديدة والمشاريع والمبادرات التي تعزز هذه الأمور في . ونحن فخورون بهذا العمل وبالشراكة التي تتم بين المركز التربوي والمدارس الرسمية والخاصة عبر مكتب معالي الوزيرة".وأشارت الوزيرة كرامي إلى "أن صمود أهل هذه الأرض عبر السنوات يشكّل حافزاً للأمل بأن تكون السنوات المقبلة أفضل"، مؤكدة "أن اختيار المدارس والثانويات الرسمية، ضمن الحملة الوطنية يهدف إلى جعلها نموذجاً قابلا للتعميم على نطاق أوسع؛ نظراً لمركزية حوكمة المؤسسة بما يتيح انتشار الأثر بسرعة أكبر مقارنة بالتجارب المحدودة بالقطاع الخاص"، مع الإشارة إلى "أن المدارس الخاصة المتميزة قادرة على استقطاب مواردها الخاصة، بينما يتركّز التوجيه الآن نحو المواقع الأكثر حاجة لاهتمام، مع التأكيد على أهمية العمل المشترك تحت مظلة الوزارة والدولة".وشددت على "أن المناهج هي حجر الأساس في السياسة التربوية، وأن مقاربة التماسك الاجتماعي تندرج ضمن صلب هذه المناهج لا كمشروع موازٍ أو إضافي، بل عبر تفعيل ما هو موجود ومتفق عليه، واعتبار التماسك الاجتماعي ضمن إطار المواطنة هدفاً استراتيجياً أساسياً يرتبط به نجاح بقية الأنشطة والمبادرات، ومنها المبادرات التي تقوم بها السيدة نعمت عون . كما دعت الوزيرة إلى الصدق في الانخراط بهذه التجربة بوصفها ورشة عمل لا مناسبة لالتقاط الصور، وربط المصطلحات التربوية بواقع الطلاب اليومي وطرح الأسئلة والهواجس بصراحة، وتقبّل السياق القاسي والتحديات الناتجة عنه مع التركيز على ما يمكن إنجازه عملياً ضمن الظروف القائمة، والعمل بروح الفريق الواحد لصالح نحو ١٢٠٠ مدرسة وثانوية في التعليم الرسمي ومثلها في التعليم الخاص".