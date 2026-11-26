قام المراقب الصحي بإقفال 4 صالونات تجميل نسائي في صور والعباسية ومعركة يقومون بأعمال غير مرخّص بها ودون إشراف طبي، بتوجيه من رئيس طبابة الدكتور ، في إطار الحملات الرقابية التي تنفّذها على مراكز التجميل والعيادات المخالفة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها العامة لتعزيز الرقابة على مراكز التجميل، والتشدّد في تطبيق الشروط والمعايير الصحية المعتمدة، حفاظًا على العامة، وصونًا لسلامة المواطنين.