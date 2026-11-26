استقبل رئيس الجميّل في بيت المركزي في الصيفي، سفيرة في نيكول رودر، حيث جرى بحث في المستجدات على الساحة والتطورات الإقليمية والتحولات التي تشهدها المنطقة.

وحضر اللقاء مستشارة السفيرة ماريون هيسشير، عضوا زينة حبيقة وجورج يزبك، وعضو جهاز العلاقات الخارجية أنطوني بو عبود.

وأكد الجميّل "ضرورة بسط سلطة كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، بما يعزز سيادة لبنان واستقراره ويحفظ قرار الدولة".