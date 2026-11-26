اعلنت نقابة "اتحاد القصابين وتجار المواشي" في بيان اليوم، انه "بعد الاجتماع الذي عقده ممثل النقابة السيد أحمد العشّي، مع القاضي ، والمدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج. وبعد اجتماع مع رئيس مجلس النواب الأستاذ ، ووزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وبعد التوجّه بالشكر والتقدير لهم الاستماع لمطالبنا، ووعودهم بالنظر فيها والتعاون بأقصى ما يلزم لتنظيم القطاع وإعطاء المهل وتيسير الأمور ضمن الأطر القانونية وتحت سقف القانون، في ما خصّ البنود التالية:

- فكّ الأختام في سوق صبرا، ودعوة الجميع إلى الاستحصال على التراخيص اللازمة - الإبقاء على المزارع والمسالخ المرخّصة وقيد الترخيص في منطقة - تنظيم القطاع في مزارع ومسالخ كل ، وإعطاء مهل واقعية لأخذ التراخيص اللازمة، كما تدعو النقابة الدولة إلى الإسراع في فتح مسلخ ، أو عند تعذّر ذلك، إقامة مسلخ على أرض مخصّصة للدولة وبالشراكة مع القطاع الخاص وتحت رقابة الدولة وإشرافها".

عليه، قرّرت النقابة "تعليق إجرائها التحذيري رأفةً بالمواطن الذي يعاني ما يعانيه في . وتشير النقابة إلى أنّ إضرابها كان تحذيرياً، وفي حال عدم التجاوب ستقوم بالبحث في إجراءات أقسى لتحقيق مطالبها التي تلتقي مع مطالب المواطن في الوصول إلى سلعة تتطابق مع معايير السلامة الغذائية والأمن الغذائي".