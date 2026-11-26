وجهت فاعليات مدينة صور ومنطقتها في بيان، نداء الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس والوزراء والنواب، أشارت فيه الى "قضية إنسانية واجتماعية ملحة تتعلق بتأمين أرض لإنشاء مدافن تخدم أهالي عدد من القرى والبلدات الحدودية في منطقة صور، وهي قضية تضع الدولة أمام مسؤوليتها الوطنية والإنسانية تجاه مواطنيها".

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وأوضحت أن "المعاملة المتعلقة بتخصيص الأرض لهذه الغاية، والمقدمة إلى وزارة المالية في شهر نيسان 2026، والمسجلة لديها تحت الرقم 2952، لا تزال معلقة حتى تاريخه، رغم استكمال مسارها الإداري لدى للشؤون العقارية ومصلحة أملاك الدولة الخاصة، وصولا إلى الدوائر العقارية والفنية المختصة في . وقد أنجزت الكشوفات والإجراءات الفنية والعقارية والإدارية المطلوبة، وسُددت الرسوم التي طلبتها الإدارات المعنية، ما يعني أن المعاملة استوفت متطلباتها وأصبحت جاهزة لاستكمال إجراءات التخصيص والتنفيذ، ولم يبقَ لإنجازها سوى صدور الموافقة النهائية عن وزارة المالية واستكمال التوقيع الأصولي عليها".



ولفتت إلى أن "استمرار تعليق هذه المعاملة منذ نيسان 2026، رغم استيفائها الإجراءات المطلوبة، يثير تساؤلات جدية حول أسباب التأخير، ويضع الجهات الإدارية المعنية أمام مسؤوليتها في البت بالطلب واتخاذ القرار النهائي بشأنه، إذ لا يجوز أن يتحول التأخير الإداري إلى عائق يحرم المواطنين من تلبية حاجة إنسانية أساسية. وتتحمل الدولة اللبنانية مسؤولية مباشرة في رعاية أبناء القرى الحدودية وتأمين مقومات العيش وصون كرامتهم، ولا سيما أنهم تحملوا أعباء الحروب والاعتداءات والدمار والنزوح، وتمسكوا بأرضهم رغم قسوة الظروف".



وشددت على أن "هذه المسؤولية لا تقتصر على حماية الأرض والسيادة، بل تشمل أيضا الاستجابة للحاجات الإنسانية والاجتماعية الأساسية لأهلها، وفي مقدمها تأمين مدافن تتيح لهم إكرام موتاهم وصون كرامتهم. إن العجز عن تأمين مأوى لا يبرر العجز عن تأمين مثوى وعليه، فإننا نطالبكم بالتدخل، كل ضمن صلاحياته، لضمان إنجاز المعاملة ووضعها موضع التنفيذ".



وطالبت " ياسين جابر، بصفته الوزير المختص، باتخاذ قرار نهائي بشأن طلب تخصيص الأرض، وإصدار الموافقة اللازمة والتوقيع على المعاملة رقم 2952، واستكمال الإجراءات الأصولية المطلوبة دون أي تأخير إضافي، ما دامت المعاملة قد استوفت الكشوفات والمتطلبات الإدارية والفنية والعقارية، وسُدّدت الرسوم المطلوبة. وفي حال وجود أي مانع قانوني أو إداري يحول دون الموافقة، نطالب ببيانه خطيا وبصورة واضحة ومعلّلة، بدلا من إبقاء المعاملة معلّقة من دون حسم".



وأكدت أن "تأمين المدافن لأهالي القرى والبلدات الحدودية ليس منّة من أحد، بل واجب تتحمل الدولة مسؤولية القيام به تجاه مواطنيها، وإنجاز هذه المعاملة لم يعد يحتمل مزيدا من التأجيل".