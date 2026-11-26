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في السابع عشر من تشرين الثاني، دعا رئيس الجمهورية جوزاف عون " " إلى الجلوس معه للبحث عن حلّ سلمي لمسألة سلاحه. ومساء الأربعاء، ردّ للحزب الشيخ نعيم قاسم على الرئيس بكلام يصعّب على الرجلين الجلوس معًا. فقد اتّهمه بأنّه جعل الرئاسة طرفًا وقسّم اللبنانيين بخطاب الاستقلال، ثم تساءل إن كانت التنازلات والاستسلام قد أصبحا سمة عهده. وبين الدعوة والردّ، كان عون قد وقف في نهر الكلب ليطلب من الحزب، بعبارة مباشرة، أن يسلّم سلاحه.لعلّ أدلّ ما في ردّ الشيخ قاسم أنّه بدأ من الدستور. استعاد تعريف رئيس الجمهورية بأنّه "رمز وحدة الوطن"، وأقرّ بأهمية المهمّة الموكلة إليه، ثم حاكم كلمة عون على هذا الأساس. ففي رأيه، ساوى الرئيس بين التي تحتلّ الأرض واللبنانيين الذين يقاتلونها. ومَن يقول ذلك يتجاوز الاعتراض على تقدير عون لما ينفع الجنوب وأهله. إنّه يقول لجمهور الحزب إنّ الرئيس الذي يخاطبه باسم جميع اللبنانيين وضعه، في مناسبة يفترض أن تجمعهم، في منزلة مَن يعتدي عليه.على أنّ قاسم نفسه أبقى باب التفاهم الداخلي مفتوحًا، وأكّد تمسّكه بالطائف ودعم الجيش. وهنا تحديدًا ما يستحقّ التوقّف عنده في كلامه. فالدعوة التي وجّهها إليه عون ما زالت بلا جواب مباشر. وما يعرضه قاسم هو بحث استراتيجية الأمن الوطني بعد الانسحاب ، في حين يريد عون أن يبدأ التفاهم مع الحزب والاحتلال لا يزال قائمًا. فهل ترك "حزب الله" للرئيس مجالًا يعودان منه إلى التفاوض، أم أنّ ما بقي من العلاقة يكفي لنقل الرسائل فقط؟من نهر الكلب، قال عون أمرين يعنيان الحزب مباشرة. اعترف بدور سلاحه وتضحيات أصحابه في مرحلة سابقة، ثم حمّل استخدامه في قضايا غير لبنانية مسؤولية ما أصاب أهله وبلده في مرحلة لاحقة. وطالب إسرائيل بالانسحاب ووقف اعتداءاتها وإعادة الأسرى، في الخطاب نفسه الذي اتّهم فيه جهات نافذة في النظام بالتدخّل في قرار . ومن خلال الجمع بين الأمرين، أراد الرئيس أن يقول لأهل الجنوب إنّ من حقّهم على الدولة أن تستعيد أرضهم، ومن حقّهم عليها أيضًا أن يكون قرار الحرب المقبلة في يدها.أمّا الشيخ قاسم فقرأ في الجمع بين الاحتلال والتدخّل الإيراني مساواةً بين المعتدي ومَن تصدّى له. وحين دافع عن علاقة حزبه بطهران، ذهب إلى أبعد من الإشادة بمساندتها له. فقد نسب إليها الفضل في وقف العدوان عند حدوده الحالية، ورأى في ربط تفاهمها مع بوقف الاعتداءات على لبنان خدمةً تستحقّ الشكر. والمفارقة أنّ ما يقدّمه قاسم لجمهوره دليلًا على وفاء للبنان هو عينه ما يعترض عليه فعون يريد أن تحتفظ الدولة بحقّ التفاوض في ما يخصّ أرضها وأهلها. أمّا الحزب فيرى مكسبًا في أن تحمل طهران ملفّ لبنان إلى مفاوضاتها ما دامت قادرة على تحصيل ما تعجز الحكومة اللبنانية عن تحصيله.والأثقل على العلاقة أنّ قاسم جمع اتفاق الإطار الذي وقّعه لبنان وإسرائيل في حزيران وخطاب الاستقلال في حكم واحد على العهد. كان في وسع الحزب أن يعترض على ما قبله المفاوض اللبناني في واشنطن، ثم يطلب من الرئيس أن يستخدم موقعه لتصحيح ما يراه خللًا فيه. أمّا بعدما وضع قاسم الاتفاق في خانة الاستسلام، واتّهم عون بأنّه انحاز إلى فريق من اللبنانيين، فقد بات أصعب عليه أن يدعو جمهوره غدًا إلى الثقة بضمانة يقدّمها الرئيس نفسه.وقد ظهر مقدار ما تراجع من تلك الثقة يوم انتقل قاسم إلى ملفّ الموقوفين. فبعد ساعات من إصدار قاضية التحقيق العسكري الأولى مذكّرات توقيف وجاهية بحقّ الشبّان الخمسة في قضية جرود البترون وبشرّي، طالب بالإفراج عنهم، ودافع كذلك عن موقوفي ضهر البيدر، معتبرًا أنّ ما قاموا به يدخل في إعداد المقاومة. وفي السياق نفسه حذّر من أنّ صبر الحزب على ما يعتبره ظلمًا له حدود. ومع أنه لم يطلب من عون أن يتدخّل لدى القاضية، لكنّه وضع نتيجة التحقيق في صلب خلافه السياسي مع العهد، في اليوم نفسه الذي كانت فيه القاضية لا تزال تطلب أدلّة إضافية.من هنا، فإنّ المشكلة التي ستواجه أيّ وسيط واضحة في كلام الرجلين. فعون يريد أن يبحث الآن مع الحزب كيف تستعيد الدولة قرارها بالتوازي مع العمل لإخراج إسرائيل. أمّا قاسم فيعرض مناقشة استراتيجية الأمن الوطني بعد الانسحاب، ويترك للحزب، حتى ذلك الحين، تقدير ما يحتاج إليه من سلاح وما يدخل في إعداد المقاومة. لذلك لم يكن دفاعه عن موقوفي ضهر البيدر تفصيلًا منفصلًا عن رسالته إلى الرئيس. فأيّ تفاهم على السلاح بعد الانسحاب تسبقه مسألة تخصّ الدولة منذ اليوم، هي مَن يملك أن يجيز تجهيز الحزب عسكريًا ما دام الاحتلال قائمًا.ولعلّ ما جرى في بعبدا في الرابع من شباط الماضي يعطي فكرة عمّا تغيّر. يومها، خرج رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد من لقاء عون ليعلن اتّفاقهما على مواصلة اللقاء والتشاور. لم يكن الخلاف على السلاح قد حُلّ كي يجلس الرجلان معًا. أمّا هذا الأسبوع فاستقبل رئيس المجلس النائبين حسن فضل الله وعلي عمّار في عين التينة، في وقت أفادت فيه أوساط سياسية بأنّه يواصل مساعيه لإعادة التواصل مع القصر.سياسيًا، كاد "حزب الله" يقطع آخر خيط مع الرئيس، وثمّة من يرى أنه قطعها بالفعل، حين شكّك أمينه العام الشيخ نعيم قاسم علنًا في قدرة عون على جمع اللبنانيين، وهي الصفة التي يحتاج إليها الرئيس كي يرعى تفاهمًا على السلاح. مع ذلك، ترك الأمين العام لحزبه مخرجًا عندما أكّد استعداده للحوار، ثم أحال أصعب ما ينبغي التفاهم عليه إلى ما بعد انسحاب لا يملك أيّ من الرجلين تحديد موعده. ويبقى أوضح ما يمكن أن يفعله الحزب، إذا أراد إبقاء صلته بعون، أن يجلس إليه ليناقشا ما يستطيع اللبنانيون فعله قبل ذلك الموعد.