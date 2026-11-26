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"مدربو حياة" يوزعون الحلول الجاهزة للأزمات النفسية، وأدعياء في الطب والصيدلة يصفون الأدوية والخلطات العلاجية عبر البث المباشر و"الريلز"، ومنظّرون في السياسة ومحللون يطلقون التوقعات، وإعلاميون وحقوقيون بلا شهادات، مشهد يومي يطالع الجمهور على شاشات الهواتف في كل لحظة. فقد فرضت السرعة الرقمية إيقاعاً سطحياً أتاح المنبر للجميع، فاختلط الحابل بالنابل، وصار وضع حدٍّ لهذه الفوضى ضرورة ملحة نحو واقع إلكتروني أكثر انضباطاً واحتراماً لعقول الناس وصحتهم.في هذا السياق، جاءت مسوّدة مشروع القانون التي أعلن عنها أمس، لتنظيم عمل المؤثرين وصانعي المحتوى كأول خطوة في هذا المسار. ويهدف المشروع إلى الاعتراف بصناعة المحتوى كمهنة مستقلة عبر سجل رسمي لتصنيف العاملين فيها، وتنظيم الإعلانات التجارية لتعزيز الشفافية، وحماية القاصرين والخصوصية والملكية الفكرية، إلى جانب التصدي لخطاب الكراهية وتنظيم استخدامات .باتت صفة "مؤثر" تُطلق على الجميع من دون تمييز. فكثيرون ممن يتصدرون المنصات لا يملكون رسالة أو قيمة مضافة، وهدفهم حصد المشاهدات والشهرة السريعة واستعراض تفاصيل حياتهم لجذب التفاعل بأي وسيلة، ولو على حساب الحقيقة أو المصلحة العامة. وهذا لا يسيء إلى أصحاب الاختصاص ونقاباتهم فحسب، بل يهدد سلامة المجتمع الجسدية والنفسية ووعيه العام.لذلك فإن إنشاء سجل مهني وتصنيف صانعي المحتوى خطوة مهمة، بشرط ألا تقتصر على الجانب الضريبي والإعلاني، إنما تضع ضوابط صارمة تمنع غير المؤهلين من تقديم استشارات طبية أو صيدلانية أو نفسية أو قانونية، وتلزم كل من يطل عبر المنصات باحترام حدود اختصاصه.وتبقى المسوّدة مطروحة للنقاش قبل إقرارها، والرهان أن تتحول إلى واقع يحمي حرية الإبداع والتعبير، ويعيد للتأثير معناه الحقيقي بعيداً عن الادعاء وتجارة الوهم.